Новости политики

В МИД РФ рассказали, как должны протий выборы на Украине

Мирошник: демократические выборы могут легализовать Киев как подписанта договора
Илья Питалев/РИА Новости

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что лишь полностью демократические выборы могут легализовать Киев как подписанта мирных соглашений. Об этом пишет газета «Известия».

«Только голосование с соблюдением всех демократических норм может легализовать сторону Украины», — подчеркнул Мирошник.

По его словам, выборы станут лишь небольшим шагом в большом процессе урегулирования российск-украинского конфликта, которое должно предусматривать целый перечень шагов.

27 декабря российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал, что президент США Дональд Трамп не будет давать украинскому кризису развиваться без своего участия.

Он добавил, что для Трампа «ставки также высоки», ведь он заявил о своей главенствующей роли в урегулировании российско-украинского конфликта и теперь должен ей соответствовать. В особенности в год выборов в конгресс Трампу нужен результат, промежуточная оценка его президентства.

Ранее Трамп заявил, что предложения Зеленского по урегулированию не имеют значения без одобрения США.

