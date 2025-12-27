Названы самые популярные города России для отдыха на Новый год

Москва и Петербург вошли в топ направлений на новогодние каникулы

На новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве, декабрь 2025 года

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Нижний Новгород стали самыми популярными направлениями для отдыха на новогодние каникулы в России. Об этом сообщили РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Аналитики сервиса изучили бронирования по стране за период с 26 декабря по 11 января и отметили, что в праздничные дни россияне чаще всего выбирают крупные туристические центры и города с насыщенной новогодней программой, а также горнолыжные курорты.

Помимо первой пятерки, в топ направлений по числу бронирований вошли Калининград, Ярославль, Краснодар, Екатеринбург и Эсто-Садок в Краснодарском крае.

Также сохраняется высокий интерес к регионам для активного зимнего отдыха. Среди северных и горнолыжных направлений наибольший рост спроса зафиксирован в Териберке, Кировске, Мурманске, Сортавале и Архангельске. Среди курортных направлений заметнее всего вырос интерес к отдыху в Крыму.

В «Островке» добавили, что средняя стоимость одной забронированной ночи в отелях и апартаментах на новогодние праздники по России составляет 7,7 тыс. рублей, что на 9% выше показателя прошлого года.

