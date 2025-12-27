Размер шрифта
Google заберет старые серверы из России

ТАСС: Google заберет старые серверы у российских провайдеров
Американская корпорация Google заберет свои старые серверы у российских провайдеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники среди интернет-провайдеров.

Отмечается, что речь идет о серверах Dell R720. Компания устанавливала их в разных странах мира до 2022 года. На них хранится контент, наиболее востребованный пользователями — ролики YouTube, карты, обновления для приложений на Android и браузера Chrome, изображения из поиска Google.

«Мы будем выводить из эксплуатации машины Dell R720, размещенные в вашей инфраструктуре. Эти машины сняты с производства и не имеют гарантийного срока. Все остальные машины Google Global Cache, размещенные в вашей сети, останутся в эксплуатации», — говорится в письме американской корпорации.

25 декабря первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин посоветовал россиянам перейти на российскую электронную почту вместо Gmail от Google.

11 декабря член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил «Газете.Ru», что в России могут попасть под ограничения все сервисы Google – чтобы сохранить государственность и экономику. Это может произойти из-за закона о хранении персональных данных, уточнил депутат.

Ранее в Госдуме заявили, что России нужен аналог Roblox под контролем госорганов.

