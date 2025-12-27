Размер шрифта
Боец рассказал об освобождении Косовцево в Запорожской области

Российский боец рассказал о ликвидации военнослужащего ВСУ в Косовцево
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие группировки российских войск «Восток» в ходе освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области ликвидировали группу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) при зачистке жилого дома. Об этом рассказал РИА Новости командир взвода с позывным «Тайфун».

По его словам, в доме, куда зашли российские бойцы, находился украинский военнослужащий без бронежилета, в темных очках. Он думал, что к нему подступают товарищи, поэтому вышел на встречу военным ВС РФ и был сразу уничтожен.

В доме находились еще два противника. Российские военные закидали дом гранатами и только потом в него вошли, рассказал Тайфун.

Минобороны РФ 26 декабря сообщило, что силы группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Косовцево в Запорожской области.

Заместитель командира роты с позывным «Булашов» рассказал, что российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Косовцево в Запорожской области за два дня.

Ранее российские войска за неделю вынудили ВСУ покинуть восемь населенных пунктов.

