Российские войска поразили цех ВСУ по изготовлению ракетного оружия

РИА Новости: ВС РФ поразили цех ВСУ по изготовлению ракетного оружия в Харькове

Российские военнослужащие поразили цех Вооруженных сил Украины (ВСУ) по изготовлению ракетного вооружения в Харькове. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«Ударами высокоточного оружия поражен цех по изготовлению ракетного вооружения для Вооруженных сил Украины в Харькове», — сказал собеседник агентства.

Вечером 26 декабря украинское издание «Общественное» сообщило о серии взрывов в Харькове.

24 декабря «Общественное» сообщило, что в Харькове произошли несколько взрывов.

Позднее мэр города Игорь Терехов заявил о повреждении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), из-за которого в Харькове наблюдаются проблемы с электроснабжением и отоплением. Как рассказал чиновник, ТЭЦ находится в пригороде.

Telegram-канал «Воевода вещает» сообщил, что удар по ТЭЦ в Харькове был нанесен после того, как местный футбольный фанат опубликовал в социальных сетях фотографию с объектом. По словам автора публикации, некий Михаил Яворский обнародовал снимок с тренировки, сделанный рядом с объектом.

