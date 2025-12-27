В России вырос спрос на безалкогольное пиво и растительные продукты

РИА Новости: спрос на безалкогольное пиво в России за год вырос почти втрое

В России в декабре 2025 года резко вырос спрос на безалкогольные напитки: продажи безалкогольного пива увеличились почти втрое, а безалкогольного вина — в два раза. Об этом говорится в исследовании сервиса Ozon Fresh, с которым ознакомилось РИА Новости.

Аналитики сравнили данные за последние три недели декабря 2024 и 2025 годов и пришли к выводу, что все больше россиян отдают предпочтение безалкогольным версиям привычных напитков.

Одновременно вырос интерес и к другим продуктам, которые потребители считают более полезными. Так, заказы растительных йогуртов и альтернатив молочным продуктам увеличились почти в четыре раза, спрос на безглютеновый хлеб — более чем в 12 раз, а продажи сыра тофу выросли почти в семь раз. Растительные заменители майонеза стали появляться в покупательских корзинах вдвое чаще.

В Ozon Fresh отметили, что для многих покупателей даже праздничный период не становится поводом отказываться от принципов здорового питания. По словам представителей компании, россияне все чаще ищут разнообразные и качественные альтернативы традиционным продуктам, что влияет на расширение ассортимента.

Ранее стало известно, что в одном из российских регионов в 2026 году появятся «трезвые села».