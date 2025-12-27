Размер шрифта
Ким Чен Ын поздравил Путина и российский народ с Новым годом

ЦТАК: Ким Чен Ын направил Путину телеграмму с поздравлением с Новым годом
KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму, в которой поздравил российского лидера с Новым годом. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В течение уходящего 2025 года корейско-российские отношения еще более укрепились как самые искренние союзнические отношения, делящие кровь, горе и радость в одном окопе... Хочу еще раз заверить, что я, правительство КНДР и весь корейский народ всегда будем вместе с вами и братским народом России», — отмечается в тексте.

По словам Ким Чен Ына, никому не удастся разрушить сплоченность народов России и КНДР. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества и отметил, что гордится совместной работой с Путиным над укреплением дружбы между двумя странами.

Он подчеркнул, что справедливость и правда, победа и слава всегда будут за Россией. Ким Чен Ын пожелал Путину крепкого здоровья, успехов в государственной деятельности, а российскому народу — благополучия и процветания.

25 декабря Путин направил новогоднюю поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Президент РФ выразил северокорейскому коллеге сердечные поздравления с наступающим Новым годом. Он подчеркнул, что 2025 год имел особое значение для отношений России и КНДР. По словам Путина, героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков и последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Москвой и Пхеньяном.

Ранее Shamam спел песню, посвященную лидеру Северной Кореи.

