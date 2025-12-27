Зеленский обвинил Белоруссию в помощи России с наведением дронов

На крышах пятиэтажных домов в Белоруссии установлено оборудование, которое помогает Вооруженным силам РФ наводить свои беспилотники на цели в западных регионах Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Фактически на крышах обычных пятиэтажек расположены антенны и другое оборудование, которое помогает наводить «шахеды» на объекты в наших западных регионах», — написал Зеленский.

Он отметил, что с помощью Белоруссии Россия пытается обойти позиции украинской противовоздушной обороны.

19 декабря Зеленский заявил, что знает, где именно размещен российский ракетный комплекс «Орешник» в Белоруссии. Украинский лидер отметил, что Киев передаст эту информацию западным партнерам. По его словам, данная система представляет опасность для ряда европейских стран, включая Польшу и Германию. Он обратил внимание, что «Орешник» нельзя сбить дронами и призвал Запад ввести санкций против компаний, поставляющих через третьи страны комплектующие для производства комплекса.

18 декабря Лукашенко опроверг информацию о размещении комплекса в районе Слуцка, подчеркнув, что местоположение «Орешника» сообщать не намерен. При этом, по его словам, распространяемая информация о дислокации комплекса является «полным вымыслом».

Ранее Лукашенко допустил исчезновение Украины с карты.