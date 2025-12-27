Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Врач назвал самый коварный тип травмы в новогоднюю ночь

Травматолог Канаков: сотрясение мозга в новогоднюю ночь сложно распознать сразу
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В праздничный период наиболее уязвимыми для травм остаются глаза, руки и ноги. Однако именно травмы головы грозят опасными сотрясениями мозга и внутричерепными гематомами, симптомы которых иногда проявляются не сразу. Об этом «Газете.Ru» рассказал травматолог-ортопед Клиники КИТ в Куркино Владимир Канаков.

По словам эксперта, в новогодние каникулы врачи травмпунктов и скорой помощи традиционно работают в усиленном режиме: в первые дни января число обращений возрастает на 30-40%.

Самыми коварными, по словам врача, являются травмы лица и головы. Помимо синяков и переломов носа, в праздничный период высок риск сотрясения мозга и внутричерепных гематом, симптомы которых тяжело распознать сразу. Промедление при таких повреждениях может быть опасно для жизни.

«Причинами становятся падения со стула или стремянки при украшении елки, снижение координации на фоне алкоголя. При появлении тошноты, сильной головной боли, спутанности сознания или асимметрии зрачков необходимо срочно вызывать скорую помощь», – напоминает специалист.

Кроме того, в Новый год часто страдают кисти и пальцы рук. Именно на них приходится большинство порезов, ушибов, ожогов и взрывных травм.

«Повреждения возникают при спешной нарезке продуктов, работе с ножами и кухонной техникой, сборе осколков стекла, использовании петард и бенгальских огней. В тяжелых случаях травмы затрагивают сухожилия, нервы и кости, а восстановление может занять месяцы и даже годы», – предупреждает врач.

Повреждения органов зрения, как отмечает Канаков, также крайне опасны. В праздники их нередко вызывают пробки от шампанского, искры и фрагменты пиротехники, а также раскаленные частицы бенгальских огней. Даже небольшое повреждение требует немедленного обращения к врачу, так как последствия могут быть необратимыми.

Другими поводами для обращения в травмпункты остаются растяжения, вывихи и переломы. Они возникают из-за скользких полов, разбросанных проводов и игрушек, неустойчивой обуви и резких движений во время танцев. Канаков советует при любой травме ноги обеспечить покой, приложить холод и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Ранее ученый рассказал, как распознать и что делать при обморожении кожи.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27501799_rnd_5",
    "video_id": "record::7d3ab97d-9f99-4e28-a087-0b4b090d492c"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+