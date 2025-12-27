Размер шрифта
В Якутии после провала машины под лед эвакуировали человека с обморожениями

Мэр Якутска: человека с обморожениями эвакуировали после провала машины под лед 
Одного человека с обморожениями и переохлаждением эвакуировали в Якутске после того, как на реке Лене под лед провалился автомобиль с восемью людьми. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Евгений Григорьев.

По его словам, информация о происшествии поступила примерно в 8:00 по местному времени (2:00 мск).

«Один пострадавший эвакуирован с обморожениями и переохлаждением с адреса улица Мархинка, 1, куда выбрался самостоятельно», — говорится в заявлении.

На фоне произошедшего Григорьев призвал водителей ездить только по официальным переправам и не подвергать себя и пассажиров ненужному риску.

Машина, в салоне которой находились восемь человек, провалилась под лед на реке Лене в Якутске в субботу, 27 декабря. В Главном управлении МЧС России по республике Саха (Якутия) заявили, что пять человек смогли выбраться из воды на берег. Еще три человека, в том числе ребенок, остались в автомобиле.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в микрорайоне Промышленном при выезде машины на лед в несанкционированном месте. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и водолазы. Всего к работам привлекли 20 специалистов и семь единиц техники.

Ранее в Приморском крае рыбаки провалились под лед вместе с автомобилем.
 
