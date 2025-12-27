Размер шрифта
Российские военные уничтожили две штурмовые группы ВСУ в Сумской области

РИА Новости: у Варачино ликвидировали две штурмовые группы 71-й бригады ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие ликвидировали две штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) к югу от населенного пункта Варачино в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Противник силами двух штурмовых групп 71-й отдельной егерской бригады предпринял попытку провести контратаки в районе южнее Варачино», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что украинские солдаты были уничтожены комплексным огневым поражением.

26 декабря пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны за прошедшую неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов. Бойцы группировки российских войск «Север» выбили формирования ВСУ из трех населенных пунктов — Высокого в Сумской области, Вильчи и Прилипки в Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Юг» освободили Свято-Покровское в Донецкой народной республике (ДНР), а военные группировки «Центр» — Светлое в том же регионе. Группировка войск «Восток» завершила бои за Андреевку в Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево в Запорожской области.

Ранее российские военные ликвидировали командиров ВСУ у Павловки в Сумской области.

