Новости политики

Раскрыт один вопрос, который Россия не станет обсуждать с Зеленским

Подполковник Дэвис: Россия не будет обсуждать с Зеленским территориальный вопрос
Александр Кряжев/РИА Новости

Москва не будет обсуждать с украинским лидером Владимиром Зеленским территориальный вопрос, считает подполковник американских войск в отставке Дэниел Дэвис. Он прокомментировал ситуацию в эфире своего YouTube-канала.

По мнению эксперта, Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на такой компромисс, как отказ от территорий.

«Это очень серьезное требование, и ни у Украины, ни у Запада нет преимущества, чтобы этого требовать», — подчеркнул Дэвис.

Он выразил уверенность, что Зеленский специально ставит провокационные условия, чтобы саботировать процесс урегулирования конфликта и обвинить Москву в нежелании завершать боевые действия. Как отметил подполковник, вхождение новых регионов в состав России уже прописано в ее Конституции, и никому не под силу изменить этот факт.

«Это просто суровая правда», — добавил эксперт.

11 декабря Зеленский допустил возможность проведения референдума по вопросу контроля над Донбассом. Украинский лидер заявил, что решать судьбу данных территорий должен народ его страны. В свою очередь, США предложили создать демилитаризованную «свободную экономическую зону», но не решили, «кто будет управлять этой территорией». При этом накануне британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине объяснили план Зеленского вынести вопрос уступок на референдум.

