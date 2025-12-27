В Госдуме рассказали, когда может заметно активизироваться рыночная ипотека

Рыночная ипотека в России может заметно активизироваться уже во второй половине 2026 года по мере снижения ключевой ставки Центробанка. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, спрос начнет расти, когда рыночные ставки опустятся ниже 15%. Поскольку разница между ключевой ставкой и ипотечной составляет около 4 процентных пунктов, это может произойти при приближении ключевой ставки к 10%.

«Сейчас цены стабилизировались, но существенного отката вниз не произошло. Теперь главное не повторять прежних ошибок: все льготные программы должны быть строго адресными», — добавил Аксаков.

22 декабря эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил, что россиянам выгоднее всего покупать вторичную квартиру в июне-августе 2026 года. По его словам, скорее всего, к этому моменту ключевая ставка ЦБ начнет уверенное снижение (ориентир — движение к 12–13%). Летом традиционно падает деловая активность, и продавцы на вторичном рынке становятся сговорчивее, добавил эксперт. По его словам, складывается идеальный «шторм»: ипотека начинает дешеветь, но цены на жилье еще не успевают отреагировать ростом на увеличившийся спрос.

