ТАСС: ВСУ отошли на исходные позиции у Вильчи после неудачных контратак

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после двух неудачных контратак в районе Вильчи в Харьковской области с потерями отошли на исходные позиции. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

Уточняется, что украинская армия силами 58-й отдельной мотопехотной бригады попыталась провести две контратаки на позиции бойцов «Севера» на южной окраине населенного пункта.

«В результате комплексного огневого поражения обе атаки отражены, противник с потерями отошел на исходные позиции», — отметил собеседник агентства.

Также российские силовики заявили, что ВС России поразили цех ВСУ по изготовлению ракетного вооружения в Харькове.

Вечером 26 декабря украинское издание «Общественное» сообщило о серии взрывов в Харькове.

24 декабря «Общественное» сообщило, что в Харькове произошли несколько взрывов.

Позднее мэр города Игорь Терехов заявил о повреждении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), из-за которого в Харькове наблюдаются проблемы с электроснабжением и отоплением. Как рассказал чиновник, ТЭЦ находится в пригороде.

