Вооруженные силы Украины (ВСУ) после двух неудачных контратак в районе Вильчи в Харьковской области с потерями отошли на исходные позиции. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.
Уточняется, что украинская армия силами 58-й отдельной мотопехотной бригады попыталась провести две контратаки на позиции бойцов «Севера» на южной окраине населенного пункта.
«В результате комплексного огневого поражения обе атаки отражены, противник с потерями отошел на исходные позиции», — отметил собеседник агентства.
Также российские силовики заявили, что ВС России поразили цех ВСУ по изготовлению ракетного вооружения в Харькове.
Вечером 26 декабря украинское издание «Общественное» сообщило о серии взрывов в Харькове.
24 декабря «Общественное» сообщило, что в Харькове произошли несколько взрывов.
Позднее мэр города Игорь Терехов заявил о повреждении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), из-за которого в Харькове наблюдаются проблемы с электроснабжением и отоплением. Как рассказал чиновник, ТЭЦ находится в пригороде.
