Новости. Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде в Москве 27 ноября

Гидрометцентр: облачная погода и +1 °C ожидаются в Москве 27 декабря
Облачная погода, небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, и температура до +1 °C ожидают москвичей 27 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Там уточнили, что днем температура воздуха в Москве составит от -1 °C до +1 °C. В ночь на 28 декабря она может опуститься до -4 °C.

Местами в столице ожидается гололедица, ветер северный с переходом на южный, 5-10 м/c.

В Московской области температура в субботу будет колебаться в пределах от -4 до +1 °C. В ночь на воскресенье ожидается, что температура опустится до отметки -7 °C.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 20:00 (мск).

25 декабря жителям Москвы порекомендовали до конца недели использовать городской транспорт из-за непогоды в городе.

До этого главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в новогоднюю ночь в российской столице прогнозируется -10 °С. Ночью сохранится небольшой мороз, температура воздуха будет колебаться от -10 до 15 °С.

Ранее синоптик назвал «виновника» резкого похолодания в Москве.

