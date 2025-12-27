Россиянам дали советы, как распознать подделку и обман на маркетплейсах

Эксперт Сидоркин: качественные товары на маркетплейсах не могут быть очень дешевыми

При покупках на маркетплейсе есть три основных риска: нарваться на подделку, заплатить полную стоимость вместо якобы акционной, либо купить вообще ненужную вещь, которая будет пылиться в шкафу (вроде шлема с пивными банками и трубкой, подводящей ко рту). Как избежать таких проблем, «Газете.Ru» рассказал предприниматель, специалист по е-com Дмитрий Сидоркин.

По его словам, основная причина разочарований в покупках на маркетплейсах — огромная широта ассортимента, множество разных красочных ноунейм брендов, кричащие акционные цены, а также простота покупки — одним кликом. А также нехватка времени у современного покупателя на подумать.

Эксперт дал советы, чтобы не разочароваться в покупке на маркетплейсе.

Первое правило — понимать, что вам нужно приобрести, и соотнести со своим бюджетом.

«Допустим, вам нужно подвесное кресло-кокон для дома. Известных брендов в этом сегменте нет (как и на большинство товаров на маркетплейсах), поэтому нужно представить искомые характеристики, включая качество материала. Делаем так: забиваем саму категорию карточки в поисковик, уточнив размеры. Так мы сразу видим примерную реальную рыночную стоимость, а не цену из акционных карточек со скидкой в 50% и более», — объяснил он.

Кроме этого, можно установить расширение для браузера, способное анализировать цены. Такие приложения автоматически показывают, на каком маркетплейсе можно найти товар дешевле. Существуют и специальные помощники, где можно увидеть реальное изменение цены на товар.

После того как вы определились с товаром, важно отличить подделку и завышенный ценник.

«Для этого используем агрегаторы цен, забиваем товар и понимаем, где можно купить по самой низкой цене среди интернет-магазинов. Тот же трюк проделываем с помощью расширений на маркетплейсах. Это позволит узнать, есть ли у магазина физический шоурум, где можно пощупать продукцию руками, так как одно дело на картинке, другое — в реальности», — сказал он.

После этого анализируем понравившиеся магазины.

«Смотрим на отзывы: идем в глубину, так как там, как правило, собраны все возмущения по продукту. Также обращаем внимание на продавца — в приоритете сами маркетплейсы. Если товар продает сам маркетплейс, то это, скорее всего, подлинная продукция, поскольку у них есть деньги, чтобы закупать оригиналы в больших количествах. Оригиналы также продают дилеры подобных товаров, либо сами производители. Помните, что нажимать нужно на сам лейбл фирмы на карточке товара, так как под известным брендом может оказаться «ИП Иванов», а не какой-то известный вам дилер», — рассказал эксперт.

Также на маркетплейсах есть вкладка «Оригинал», но ей обычно помечены селлеры, просто загрузившие в систему документы о закупке у официальных поставщиков, поэтому риски присутствуют.

«Смотрите на то, есть ли у карточки свой бренд, каково качество картинок, соцсети и их активность, есть ли у продавца сайт в поисковике — обычно такие ребята настроены на долгую работу, а значит дорожат качеством», — поделился он.

Если у бренда есть соцсети, посмотрите там промокоды. Доставку ставьте без оплаты, с приходом на пвз, а не через ящик или курьера, чтобы было время подумать и осмотреть товар внимательнее.

«Нужно понимать, что товары, которые ввезены в белую, сертифицированы, качественные, не могут быть априори дешевыми, поэтому не ищите супердешевые товары. Исходите из логики, что 60% выручки от проданного товара селлер отдает маркетплейсу, а также еще несет затраты на логистику и маркетинг. Соответственно, если купить что-то совсем дешевое, то качество может стать проблемой», — предупредил специалист.

