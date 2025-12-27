Размер шрифта
Бойцы группировки «Запад» уничтожили более 40 пунктов управления дронами ВСУ

МО РФ: группировка «Запад» за сутки поразила 46 пунктов управления дронами ВСУ
РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Запад» за минувшие сутки поразили 46 пунктов управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и один терминал спутниковой связи Starlink. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, передает ТАСС.

Он отметил, что российские бойцы улучшили положение по переднему краю и уничтожили до 220 украинских солдат. Также формирования ВСУ потеряли танк Т-72, боевую бронированную машину «Казак», шесть минометов, артиллерийское орудие Д-30, восемь наземных робототехнических комплексов и 16 автомобилей.

«Кроме того, вскрыты и уничтожены 46 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, терминал спутниковой связи Starlink и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ», — подчеркнул Бигма.

По его словам, подразделения Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике шести бригад украинских войск в районе семи населенных пунктов. Среди них — Новосергеевка, Глушковка, Дробышево, Подолов, Благодатовка, Купянск-Узловой и Богуславки.

Начальник пресс-центра добавил, что ракетные войска группировки «Запад» с помощью комплексов «Ураган» нанесли удары по пунктам временной дислокации расчетов беспилотных систем тяжелой механизированной бригады ВСУ. Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в свою очередь, нейтрализовали 40 дронов самолетного типа и 65 квадрокоптеров R-18 украинских войск.

Ранее массовое уничтожение пехоты ВСУ в Харьковской области попало на видео.

