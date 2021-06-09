В МИД назвали заявления о возможности выдворения Уилана спекулятивными

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что дело осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана в настоящий момент не обсуждается, в том числе в рамках предстоящего саммита России и США в Женеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это все чисто спекулятивные подходы, они так или иначе замыкаются на работу, которую выполняют адвокаты. У нас нет никаких оснований говорить о том, что сейчас что-то прорабатывается в контексте саммита, или вне контекста саммита. В любом случае информационный фон вокруг предстоящего мероприятия насыщается сюжетами, которые к реальной жизни имеют очень мало отношения», — сказал он, комментируя заявление адвокатов Уилана о том, что их подзащитный рассчитывает на «добрую волю» президента Путина и процедуру выдворения из России.

Ранее Уилан заявил, что рассчитывает скорее на процедуру выдворения из России, нежели на то, что США пойдут на его обмен. По словам его адвокатов, он убежден, что если Путин согласится на это, то США в рамках взаимности «выдворят кого-то из россиян, возможно, Бута и Ярошенко».

Адвокаты подчеркнули, что ходатайство о выдворении Уилана будет подано в Мосгорсуд сразу после саммита президентов России и США в Женеве 16 июня.

Ранее сообщалось, что Уилан дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании.