Россиянам рассказали, можно ли выносить рассаду на балкон, если ночью минусовые температуры

Агроном Абрамова: рассада томатов, перца и огурцов погибнет на балконе при -1°C
Многие выносят рассаду на балкон, однако не все виды культур могут перенести даже небольшой похолодание ночью. Например, томаты, перец, баклажаны, огурцы и кабачки погибают даже при кратковременном снижении до −1…−2°C, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Галина Абрамова.

Растения делятся на теплолюбивые и холодостойкие, и между ними — принципиальная разница в реакции на заморозки. При минусовой температуре в клетках образуется лед, который разрушает мембраны, и после оттаивания ткани получают необратимые повреждения.

«Томаты, перец, баклажаны, огурцы и кабачки погибают даже при кратковременном снижении до −1…−2°C и никакое предварительное закаливание их не спасет. Закаливание в принципе работает только для холодостойких видов и только повышает устойчивость к низким плюсовым температурам. Совсем другая история с капустными культурами — белокочанной, брокколи, кале, кольраби. После постепенного приучения к холоду они выдерживают −3…−6°C, поскольку накапливают сахара и задействуют специальные молекулярные механизмы защиты клеток», — объяснила специалист.

Лук, шпинат, морковь, свекла тоже относительно устойчивы на стадии рассады.

«Если балкон застеклен, температура там обычно на 5–10°C выше уличной, и холодостойкую рассаду там держать вполне можно. Но теплолюбивые культуры лучше выносить на открытый воздух только тогда, когда ночная температура стабильно держится выше +10°C. При риске заморозка помогает укрывной материал, однако для томатов и перца надежнее просто занести горшки в помещение», — заметила ученый.

