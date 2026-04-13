Россиянам рассказали, можно ли выносить рассаду на балкон, если ночью минусовые температуры

Многие выносят рассаду на балкон, однако не все виды культур могут перенести даже небольшой похолодание ночью. Например, томаты, перец, баклажаны, огурцы и кабачки погибают даже при кратковременном снижении до −1…−2°C, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Галина Абрамова.

Растения делятся на теплолюбивые и холодостойкие, и между ними — принципиальная разница в реакции на заморозки. При минусовой температуре в клетках образуется лед, который разрушает мембраны, и после оттаивания ткани получают необратимые повреждения.

«Томаты, перец, баклажаны, огурцы и кабачки погибают даже при кратковременном снижении до −1…−2°C и никакое предварительное закаливание их не спасет. Закаливание в принципе работает только для холодостойких видов и только повышает устойчивость к низким плюсовым температурам. Совсем другая история с капустными культурами — белокочанной, брокколи, кале, кольраби. После постепенного приучения к холоду они выдерживают −3…−6°C, поскольку накапливают сахара и задействуют специальные молекулярные механизмы защиты клеток», — объяснила специалист.

Лук, шпинат, морковь, свекла тоже относительно устойчивы на стадии рассады.

«Если балкон застеклен, температура там обычно на 5–10°C выше уличной, и холодостойкую рассаду там держать вполне можно. Но теплолюбивые культуры лучше выносить на открытый воздух только тогда, когда ночная температура стабильно держится выше +10°C. При риске заморозка помогает укрывной материал, однако для томатов и перца надежнее просто занести горшки в помещение», — заметила ученый.

