Стало известно количество граждан Украины, находящихся в итальянских тюрьмах

В итальянских тюрьмах находятся 232 гражданина Украины. Об этом, ссылаясь на статистические данные министерства юстиции Италии, сообщает ТАСС.

В настоящее время в исправительных учреждениях страны отбывают наказание 212 мужчин и 20 женщин с Украины. 76 из них ожидают окончательного приговора. Доля граждан Украины составляет 1,1% от общего количества заключенных в Италии.

Согласно официальной статистике по итогам 2024 года, большинство иностранных граждан (10 тысяч) в Италии, отбывали наказание за преступления имущественного характера. Еще 8,7 тысячи иностранцев осуждены за преступления против личности.

Агентство напоминает, что в итальянских тюрьмах традиционно не хватает места для заключенных и персонала. Сейчас в исправительных учреждениях Италии, рассичитанных на 51 тысячу мест, содержатся 64 тысячи заключенных. 20 тысяч из них — иностранцы.

11 ноября стало известно, что украинец Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве «Северных потоков», прекратил голодовку, объявленную им в итальянской тюрьме.

