Выборы президента Перу продлили из-за одной проблемы

В Перу выборы президента страны продлили на один день из-за сбоя в логистике

Выборы президента Перу продлили на один день из-за сбоя в логистике, который не позволил работать части избирательных участков. Об этом сообщает национальный избирательный совет.

«Продлить время работы участков для голосования до 13 апреля, с 7 утра до 18:00», — сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о 211 участках, куда вовремя не доставили материалы для голосования. В основном это участки, которые находятся в столичном регионе и США. Из-за сбоя проголосовать не смогли 63 тысячи человек.

Избирательные власти обратились к министерству труда с просьбой предоставить возможность работающим гражданам Перу прибыть в понедельник на участки для голосования.

По данным экзитпола, победитель выборов главы государства в этой стране Латинской Америки определится только во втором туре — в первом туре ни один из кандидатов не набирает больше 50% голосов, необходимых для победы.

На пост президента в Перу претендует рекордное в истории число кандидатов — 35, а на места в палате депутатов и в сенате — 7220 человек. Спустя 33 года страна вернется к двухпалатному парламенту.

В феврале парламент Перу вынес вотум недоверия президенту страны Хосе Хери, его отстранил от должности. Он был восьмым президентом Перу за последние 10 лет.

