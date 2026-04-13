Число зарубежных счетов у россиян может вырасти

Рост числа зарубежных счетов у россиян в 2026–2027 годах, скорее всего, продолжится. При этом будет расти не только количество новых пользователей, но и число счетов на одного человека. Об этом «Газете.Ru» заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

По оценке замглавы ФНС РФ Юлии Шепелевой, в 2024 году около 700 тыс. российских налоговых резидентов имели зарубежные счета. В 2022 году таковых было 539 тыс., уточнила Шепелева. Она добавила, что количество самих счетов тоже выросло и достигло 2 млн в странах, с которыми у России действует автоматический обмен финансовой информацией.

По словам Шедько, зарубежный счет для части россиян уже перестал быть исключением и превратился в элемент повседневной жизни: через такие счета оплачиваются международные сервисы, обучение, медицинские услуги, аренда жилья и другие расходы, а также могут поступать доходы из-за рубежа. Кроме того, такие счета используются как резервный канал доступа к деньгам в условиях нестабильности, уточнил экономист.

«В ближайшие два года на динамику открытия зарубежных счетов будут сильнее всего влиять внешнеэкономическая ситуация, валютные колебания, санкционные ограничения, а также изменение структуры международных расчетов. Переход от привычной долларо-евровой модели к более широкой мультивалютной системе, в том числе с использованием юаня, дирхама и валют стран-партнеров, делает зарубежные счета инфраструктурной необходимостью для части бизнеса и граждан.

Еще одним важным фактором станет доступ к глобальным рынкам капитала и стремление граждан диверсифицировать активы», — отметил экономист.

По его словам, влияние будут оказывать и миграционные процессы, включая рост числа россиян, которые учатся, работают или живут за рубежом.

Экономист отметил, что усиление налогового контроля и автоматический обмен финансовой информацией не отменяют потребности в зарубежных счетах. По словам эксперта, налоговая прозрачность не означает отказ от таких инструментов, а предполагает адаптацию к новым требованиям. Шедько пояснил, что резиденты, готовые соблюдать правила, декларировать счета и платить налоги, сохраняют интерес к законному использованию зарубежной финансовой инфраструктуры.

Говоря о рисках, Шедько указал, что в 2026–2027 годах основная проблема будет связана не с прямыми запретами, а с ростом сложности администрирования: чем больше у человека счетов, валют и операций, тем выше вероятность ошибок в отчетности даже при добросовестном поведении. Дополнительные риски связаны с тем, что налоговые органы могут видеть операции, но не всегда верно трактовать их экономический смысл, что способно приводить к спорам и доначислениям, предупредил эксперт.

Он обратил внимание и на возможные ограничения со стороны иностранных банков. Речь идет об ужесточении комплаенса, блокировках операций и ситуациях, когда средства на счете есть, но доступ к ним временно затруднен, уточнил экономист. На положение владельцев таких счетов также могут влиять курсовые колебания, изменения регулирования в иностранных юрисдикциях и геополитические факторы, считает эксперт. В итоге главной проблемой становится не сам факт наличия зарубежных счетов, а усложнение управления ими, заключил Шедько.

Ранее россиянам напомнили о необходимости отчитаться о зарубежном счете.