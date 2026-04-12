«Новость века»: 65 лет полету Юрия Гагарина в космос

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток» с Юрием Гагариным. Полет вокруг Земли длился 108 минут и проходил с отклонениями от расчетного сценария. Ракета должна была вывести корабль на орбиту 182,5×217 км, но фактически он оказался на орбите 175×302 км.

Штатная орбита подбиралась так, чтобы при отказе тормозной установки корабль мог сойти с нее за четверо суток. На реальной орбите он мог бы оставаться дольше, тогда как системы жизнеобеспечения были рассчитаны максимум на десять суток.

При возвращении тормозная установка сработала не полностью, корабль потерял стабилизацию и начал быстро вращаться. Космонавт успел сообщить на Землю, что тормозная установка сработала, но разделения нет.

Примерно через десять минут, на высоте около 110 км, при нагреве сработала резервная система разделения. По воспоминаниям Гагарина, перегрузки в этот момент превышали 10g и могли доходить до 12g. Из-за неполадок в парашютной системе он почти до самой земли не мог управлять снижением.

После приземления Гагарина доставили в Энгельс, откуда он по правительственной связи говорил с Никитой Хрущевым, Леонидом Брежневым и другими руководителями. «Би-би-си» назвала полет победой СССР в космической гонке, Press Association — «новостью века», а Agence France-Presse — обретением «Христофора Колумба космического пространства».

Генеральная ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

 
