Два российских аэропорта приостановили работу

В аэропортах Пензы и Саратова временно ограничили полеты

В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Там отметили, что соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Такие ограничения в аэропортах России обычно вводят на фоне угрозы атак беспилотных летательных аппаратов.

Ночью срок действия пасхального перемирия в зоне проведения СВО, объявленного президентом России Владимиром Путиным, истек. Оно действовало с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Утром 12 апреля в министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили пасхальное перемирие свыше 1,9 тыс. раз. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что украинские войска неоднократно нарушали пасхальное перемирие не только в текущем, но и в прошлом году.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».