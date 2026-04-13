Cтало известно, сколько дней россияне будут отдыхать в Новый год

Россияне на ближайшие новогодние каникулы, скорее всего, будут отдыхать 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Предстоящие зимние выходные могут оказаться на один день короче, чем в начале 2026 года. Тогда период отдыха оказался длиннее обычного и составил 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Это произошло из-за переноса выходного дня с субботы, 3 января, на пятницу, 9 января, после чего сразу шли обычные выходные. Статья 112 Трудового кодекса РФ закрепляет 14 нерабочих праздничных дней, из которых восемь приходятся на период с 1 по 8 января. Если выходной совпадает с праздничным днем, его обычно переносят на следующий после праздников рабочий день», — отметил Балынин.

По его словам, в 2026 году всего будет 247 рабочих дней — столько же, сколько и в 2025-м, а выходных и праздничных дней будет 118. При этом до конца 2026 года россиян ждут еще четыре нерабочих праздничных дня: 1 мая, 9 мая, 12 июня и 4 ноября, добавил эксперт.

Он уточнил, что выходной с воскресенья, 4 января, перенесен на четверг, 31 декабря. С учетом этого в 2026 году предусмотрены пять периодов по три выходных дня подряд, из которых впереди еще три: с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня, подчеркнул экономист. По его словам, День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет одиночным выходным среди недели.

Балынин заключил, что изменение числа рабочих, выходных и праздничных дней в месяце не влияет на оплату труда сотрудника, если он полностью отработал месяц. Зарплата за полный месяц сохраняется, поскольку рассчитывается пропорционально числу рабочих дней в конкретном месяце, подытожил экономист.

Ранее россиянам рассказали, выгодно ли брать отпуск в мае.