Россия и Украина не могут достичь взаимопонимания по урегулированию конфликта из-за разногласий о контроле над «считаными километрами» территории Донбасса, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он подтвердил слова вице-президента США о «торге за несколько квадратных километров». Украина отвергает возможность вывода войск из ДНР, в Москве же заявляли, что условия для мира станут жестче, когда РФ сама установит контроль над регионом.

Ключевым предметом разногласий делегаций России и Украины на переговорах по урегулированию конфликта остается небольшой участок ДНР, контролируемый Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину.

«Это действительно считаные километры... Грубо говоря, там 18–17% Донецкой народной республики, которые осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы»,

— сказал представитель Кремля.

Лишь после того, как армия России выйдет к границам новых регионов, начнется обсуждение всех деталей урегулирования конфликта, указал он:

«В любом случае речь пойдет об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорах ».

Песков добавил, что президент России Владимир Путин говорил о необходимости взятия под контроль всей территории Донбасса уже более года назад.

Таким образом пресс-секретарь прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, сказанные во время визита в Будапешт, согласно которым стороны перешли к «торгу за несколько квадратных километров территории в ту или иную сторону».

При этом Вэнс отметил прогресс в переговорах: «Мы достигли значительного прогресса. Если вспомнить, с чего все начиналось — тогда мы даже не могли добиться от россиян или украинцев, чтобы они письменно изложили, чего именно хотят для урегулирования конфликта. Сейчас это уже сделано. У нас есть документы от украинской стороны и документы от российской стороны. Фактически, нам удалось заставить их сформулировать свои позиции, и со временем эти позиции становятся все ближе друг к другу ».

Позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отказывался от территориальных уступок. Он допускал вывод войск из занимаемых районов ДНР только при симметричных действиях армии России.

В вышедшем 8 апреля интервью итальянскому радио RAI он объяснил свое нежелание выйти из Донбасса ради завершения конфликта тем, что в занимаемых районах находятся «наиболее укрепленные позиции» ВСУ, которые в случае отступления достанутся российским войскам. Возведение же новых оборонительных сооружений займет от года до полутора лет. Помимо этого, Зеленский опасается, что вывод войск может вызвать раскол в украинском обществе.

«А любой раскол — это <…> гибель нашей независимости»,

— сказал глава Украины.

Также он выражал в Telegram-канале мнение, что отступление из Донбасса «создало бы огромные риски» для Украины, поскольку Россия укрепит свои позиции и якобы «начнет готовиться к дальнейшей оккупации».

Кроме того, в марте Зеленский заявил, будто Москва через американских дипломатов дала ему два месяца на вывод войск из ДНР для окончания конфликта. Если же он откажется, то после взятия региона армией РФ будут выдвинуты новые условия.

Песков отрицал, что Москва давала Киеву конкретный срок для вывода ВСУ. «Никаких дедлайнов нет, и это все неверно. Мы неоднократно говорили, что с тем, чтобы остановить горячую фазу специальной военной операции, необходимо, чтобы Украина вывела свои войска из Донбасса», — говорил пресс-секретарь.

Позиция России

В декабре 2025 года в интервью телеканалу India Today Владимир Путин раскрыл, что Москва еще до начала СВО предлагала Киеву вывести войска из Донбасса, чтобы избежать конфликта, однако власти Украины предпочли вести боевые действия.

Глава ДНР Денис Пушилин неоднократно отмечал необходимость взятия под контроль всей территории республики для того, чтобы обезопасить жителей регионов от ударов ВСУ. Кроме того, интервью ТАСС он указывал на важность установления контроля над Славянском и Краматорском для восстановления нормального водоснабжения всей республики:

«Касаемо краматорско-славянской агломерации: она, действительно, лежит у нас в центре внимания по простой причине — потому что для нас это еще вопрос воды, водообеспечения, потому что там берет начало канал Северский Донец – Донбасс, который мы восстановим сразу для того, чтобы обеспечить уже полноценно наших жителей водой . До этого момента — это все временные меры».

В разговоре с «Вестями» Пушилин добавил, что ВСУ минируют канал, чтобы после перехода этого района под контроль России восстановление водоснабжения затянулось.