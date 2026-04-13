Страны НАТО не в состоянии противодействовать российским беспилотникам большой дальности. Об этом американский военный аналитик Дара Массикот заявила в интервью журналу Spiegel.

Она подчеркнула, что Россия добивается значительных успехов в логистике и качестве техники, постоянно разрабатывая более быстрые и дальнобойные версии беспилотных летательных аппаратов, которые государства Запада не могут противостоять.

По мнению Массикот, в Европе не имеется достаточного количества систем противовоздушной обороны и нет программы противодействия рооссийским дронам.

15 октября портал Military Watch Magazine сообщил, что беспилотники-камикадзе российского производства «Герань» прошли значительное обновление, что существенно расширило их боевые возможности. После модернизации дроны стали способны воздействовать на быстро движущиеся цели вблизи линии соприкосновения, а также проявляют все больший потенциал в качестве поддержки с воздуха для сухопутных войск.

