Бокал пива после тренировки: почему напиток перестал быть табу для спортсменов

Сегодня пиво раздают на марафонах, а новые исследования доказывают его положительное влияние на восстановление после нагрузок. Как пиво оказалось в центре спортивной дискуссии, где проходит граница между мифом и наукой и действительно ли привычные правила ЗОЖ нуждаются в пересмотре? Об этом — в материале «Газеты.Ru».

Стереотипы и новые взгляды

Долгое время пиво и спорт казались несовместимыми. В массовом сознании любитель пенного чаще ассоциировался с болельщиком в баре, чем с человеком в кроссовках на пробежке или в тренажерном зале.

Казалось очевидным: если тренируешься, нужно полностью отказаться от алкоголя. И наоборот, бокал после нагрузки воспринимался как признак несерьезного отношения к тренировкам.

И тем удивительнее, что на фоне этого устоявшегося мнения все чаще появляются сторонники идеи о совместимости пива и спорта.

Некоторые атлеты и тренеры утверждают, что умеренное употребление пенного напитка может не только не навредить, но и реально поддерживать восстановление организма после интенсивной нагрузки.

«Кружка пива после интенсивной тренировки помогает восстановлению, снимает воспаление и даже уменьшает окислительный стресс», — отмечает Дьяченко Дарья, тренер по плаванию, научный сотрудник научно-исследовательского института физической культуры.

Биохимия бокала: что скрывает пиво

Ученые все чаще обращают внимание на то, что пиво — это не просто напиток. Его состав куда более сложен, чем кажется на первый взгляд.

Как показало исследование, опубликованное в Journal of Agricultural and Food Chemistry (Gerhäuser, 2005), полифенолы, содержащиеся в напитке, обеспечивают его антиоксидантную активность и способствуют снижению окислительного стресса в организме.

Также в пиве содержится ксантогумол — вещество, выделяемое из хмеля, которое обладает противовоспалительными, противоопухолевыми и кардиопротекторными свойствами. Как отмечают Stevens et al. в Molecular Nutrition & Food Research (2010), именно ксантогумол делает пиво особенно ценным для поддержания здоровья организма после нагрузки.

Дополнительно в напитке присутствуют флавоноиды — флавоны и флаванолы, которые совместно усиливают антиоксидантный эффект. Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition (Cherubini et al., 2005), показало, что умеренное потребление пива способствует повышению активности антиоксидантных ферментов и снижению маркеров воспаления в крови.

Также пиво содержит витамины-антиоксиданты — витамин Е (токоферолы) и витамин С, которые играют ключевую роль в поддержании баланса окислительно-восстановительных реакций. Результаты исследования, опубликованного в Free Radical Biology & Medicine (Halliwell & Gutteridge, 2015), определили, что их присутствие в напитке улучшает общую антиоксидантную способность пива.

Дрожжи добавляют в организм глутатион — один из важнейших внутриклеточных антиоксидантов. Анализы, приведенные в Journal of Food Biochemistry (Koc et al., 2010), показывают, что глутатион, содержащийся в пиве, помогает укреплять антиоксидантную защиту организма при умеренном потреблении напитка.

Исследование Be-MaGIC: доказательства пользы

Одним из самых известных экспериментов стал проект Be-MaGIC, проведенный во время Мюнхенского марафона 2009 года с участием 277 мужчин-бегунов.

У спортсменов, выполняющих длительные интенсивные нагрузки, временно снижается иммунитет — это явление известно как «открытое окно». В этот период возрастает риск инфекций верхних дыхательных путей.

Исследователи поставили перед собой задачу выяснить, способно ли пиво влиять на воспалительные процессы, возникающие после высокоинтенсивной физической нагрузки.

Добровольцы разделялись на две группы: первая пила безалкогольное пшеничное пиво, богатое полифенолами, вторая — плацебо-напиток с аналогичным вкусом и цветом. Участники употребляли напитки от 1 до 1,5 литра в день за три недели до марафона и две недели после него.

«Было доказано, что безалкогольное пшеничное пиво, содержащее полифенолы, оказывает положительное влияние на организм: параметры воспаления в крови были значительно снижены, а частота инфекций уменьшилась с более мягкими симптомами. Анализ лейкоцитов в активной группе показал значения на 20% ниже, чем в группе плацебо», — рассказала Анна Дивинская, биохимик, доказательный нутрициолог.

Гидратация и восполнение электролитов

Помимо антиоксидантной активности, безалкогольное пиво выполняет важную функцию восстановления водно-электролитного баланса после нагрузки.

«Одно из наиболее практически обоснованных свойств безалкогольного пива — его изотоничность. Осмолярность напитка близка к осмолярности плазмы крови, что теоретически делает его пригодным для восстановления водно-электролитного баланса», — отмечает Анна Дивинская, биохимик, доказательный нутрициолог.

Спортсмены теряют с потом не только воду, но и минералы — натрий, калий и магний, необходимые для нормальной работы мышц. Безалкогольное пиво частично восполняет эти потери и действует как мягкий изотонический напиток.

«После тренировки организм теряет не только воду, но и электролиты — в первую очередь натрий и калий. Их важно восполнять, чтобы нормально проходило восстановление. Пиво действительно содержит воду и некоторое количество минералов, поэтому на первый взгляд кажется, что оно может частично закрывать эту задачу», — говорит и тренер-нутрициолог Ольга Яблокова.

Исследования подтверждают: участники марафона, которые пили безалкогольное пиво после финиша, сохраняли гидратацию на уровне, сопоставимом с группой, получавшей воду, но при этом демонстрировали снижение воспалительных маркеров и улучшение восстановления мышечных клеток (Be-MaGIC, 2009).

Психологический эффект и ритуалы восстановления

Психологическая разгрузка важна не меньше, чем физиологическое восстановление, отмечают эксперты. Она влияет на мотивацию, регулярность занятий и общее качество тренировочного процесса.

«Употребление пива в умеренных количествах может способствовать расслаблению мышц и снижению уровня стресса. Для многих спортсменов это становится ритуалом, символизирующим окончание тренировки или соревнования, что помогает отдохнуть и восстановиться», — отмечает клинический психолог Юлия Королева.

Не менее важен и эмоциональный компонент. Совместный бокал безалкогольного пива после тренировки или марафона помогает снять стресс и поддерживает командный дух.

«Пиво может формировать как позитивное, так и негативное отношение к физической активности. Например, у многих принято совместно употреблять пиво после тренировок, что укрепляет командный дух и создает положительные ассоциации с физической активностью. Также употребление пива может быть ритуалом, связанным с завершением соревнований, например в массовых забегах часто выдают спортсменам безалкогольное пиво после финиша, что может создавать ощущение награды и удовлетворения, поддерживая таким образом мотивацию к занятиям спортом», — добавляет Юлия Королева.

Практическое применение для спортсменов

Согласно экспертным рекомендациям, оптимальный способ включить пиво в восстановление — выбирать низкоалкогольные сорта или безалкогольные варианты.

При этом важно учитывать, что положительные эффекты достигаются лишь при разумном и умеренном употреблении. Кроме того, пенный напиток следует сочетать с полноценным и сбалансированным питанием.

Такой подход может помочь спортсменам восполнить запасы электролитов и жидкости, обеспечить организм антиоксидантами, снизить воспаление и ускорить процесс восстановления, а также улучшить настроение и психологический настрой.

«Хорошая альтернатива — безалкогольное пиво. В нем сохраняются вкусовые свойства и микроэлементы, поэтому оно может рассматриваться как вариант напитка после нагрузки», — говорит Ольга Яблокова, тренер-нутрициолог.

Современные исследования и мнения экспертов показывают: миф о полной несовместимости пива и спорта устарел. При правильной дозировке, осознанном подходе, сочетании с полноценной гидратацией и сбалансированном питании пиво может стать для любителя спорта союзником, который помогает восстановлению после физических нагрузок.