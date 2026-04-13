Москалькова назвала число желающих переехать в Россию из-за репрессий на Украине

Москалькова: почти 600 человек из-за репрессий хотят уехать с Украины в Россию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что получила около 600 просьб от россиян и украинцев, которые хотят переехать в Россию из-за политических репрессий на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Москалькова пояснила, что поступило почти 500 обращений от граждан Украины, которые подвергаются политическим преследованиям и просят забрать их в Россию. Кроме того, на родину хотят вернуться находящиеся сейчас на Украине около 100 россиян.

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что значительное количество граждан и Украины, и России привлекаются украинскими властями к уголовной ответственности и подвергаются наказаниям за пророссийскую позицию, за пророссийский интерес. В частности, украинских граждан осуждают «за оправдание агрессии, за сепаратизм».

Москалькова сообщила, что постоянно ведет диалог о таких людях с Киевом и международными организациями.

11 апреля уполномоченный по правам человека заявила, что последние семь человек из 165 курских жителей, которых с 2024 года незаконно удерживали на Украине, вернулись на Родину.

Ранее сообщалось, что омбудсмены России и Украины обсудят воссоединение семей и поиск пропавших.