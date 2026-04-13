Россия предложила «Мир» еще одной стране Африки

РФ предложила Национальному банку Анголы начать расчеты с использованием платежной системы «Мир», рассказал «Известиям» посол африканской страны в России Аугушту да Силва Кунья.

«Речь шла об установлении сотрудничества для осуществления прямых транзакций из банка в банк», — сообщил дипломат.

Он добавил, что при этом учитывалось число граждан Анголы, проживающих в России.

В статье отмечается, что переговоры двух стран с самого начала осложнялись санкциями против РФ. С февраля 2024 года они распространились на оператора «Мира» — национальную систему платежных карт. Под ограничения попадают и те финансовые организации, которые с ней сотрудничают. Несмотря на это, Россия и Ангола обменялись нотами по поводу «Мира», а теперь Москва ждет ответа на свое предложение.

Согласно материалу, поток туристов из РФ в эту африканскую страну небольшой, но есть перспективы его увеличения и возобновление прямого авиасообщения.

В феврале председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия могла бы предложить странам ЕС платежную систему «Мир» в качестве альтернативы американским Visa и Mastercard, но при условии снятия санкций со своих банков и национальной системы платежных карт.

Ранее другая африканская страна допустила использование карт «Мир».