В украинском городе произошел взрыв после завершения пасхального перемирия

В городе Кропивницком (бывший Кировоград), который находится в Кировоградской области в центральной части Украины, произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

СМИ не приводит подробностей.

В регионе действует воздушная тревога.

До этого сообщалось, что срок действия пасхального перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО), объявленного президентом России Владимиром Путиным, истек. Оно действовало с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Утром 12 апреля в министерстве обороны РФ рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили пасхальное перемирие более 1,9 тыс. раз. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что украинские войска неоднократно нарушали пасхальное перемирие не только в нынешнем, но и в прошлом году.

Ранее Украина предложила РФ продлить пасхальное перемирие.