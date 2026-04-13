Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Армия

В украинском городе произошел взрыв после завершения пасхального перемирия

В украинском городе Кропивницком произошел взрыв
Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

В городе Кропивницком (бывший Кировоград), который находится в Кировоградской области в центральной части Украины, произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

СМИ не приводит подробностей.

В регионе действует воздушная тревога.

До этого сообщалось, что срок действия пасхального перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО), объявленного президентом России Владимиром Путиным, истек. Оно действовало с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Утром 12 апреля в министерстве обороны РФ рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили пасхальное перемирие более 1,9 тыс. раз. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что украинские войска неоднократно нарушали пасхальное перемирие не только в нынешнем, но и в прошлом году.

Ранее Украина предложила РФ продлить пасхальное перемирие.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!