Американские военные назвали дату начала полной морской блокады Ирана

Вооруженные силы Соединенных Штатов 13 апреля начнут полную морскую блокаду Ирана. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

Реализация блокады всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов, начнется в 10:00 по восточному времени (17:00 мск). CENTCOM утверждает, что блокада будет применяться объективно ко всем судам всех стран, заходящим или отплывающим из портов Исламской Республики или прибрежных территорий. При этом не будет ограничиваться свобода судоходства для судов, которые не следуют через Ормузский пролив в Иран или из него.

12 апреля президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что американский флот начнет процесс блокады всех судов, пытающихся войти или покинуть Ормузский пролив.

В этот же день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп пригрозил уничтожить оставшееся от Ирана.