Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Армия

Американские военные назвали дату начала полной морской блокады Ирана

Reuters

Вооруженные силы Соединенных Штатов 13 апреля начнут полную морскую блокаду Ирана. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

Реализация блокады всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов, начнется в 10:00 по восточному времени (17:00 мск). CENTCOM утверждает, что блокада будет применяться объективно ко всем судам всех стран, заходящим или отплывающим из портов Исламской Республики или прибрежных территорий. При этом не будет ограничиваться свобода судоходства для судов, которые не следуют через Ормузский пролив в Иран или из него.

12 апреля президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что американский флот начнет процесс блокады всех судов, пытающихся войти или покинуть Ормузский пролив.

В этот же день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп пригрозил уничтожить оставшееся от Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
