Медицина у нас бесплатная, но здоровье покупаем за деньги

Всемирный день здоровья, который недавно прошел, — это вам не день кошек, тут поводов особых нет ни для радости, ни для умиления. Дату учредили почти 80 лет назад для того, чтобы мы с вами хотя бы раз в году на пять минут отвлеклись от неотложных дел и вспомнили о самом главном. Каждый из нас с детства слышал одну и ту же фразу: «Здоровье за деньги не купишь». Эта пословица делала равными всех — и богатых, и бедных. Считалось, что достаточно ответственного отношения к собственному организму, и вуаля — «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». При ближайшем рассмотрении оказалось, что народная мудрость, конечно, дело хорошее, но на практике все обстоит несколько иначе.

Есть расхожая шутка о том, что после 45 организм снимают с гарантии — как и любой механизм, даже самый совершенный, он начинает «сыпаться». Уязвимые области у каждого свои: у кого-то портятся зубы, у кого-то скрипят суставы, скачет давление, образуются камни или еще что похуже. Каждому природа и генетика припасли что-то свое, но итог один: то самое здоровье, на которое мы практически не обращали внимания в юности, вдруг выходит на первый план в списке жизненных приоритетов и в разговорах с друзьями. Работа, отношения, хобби отходят. В лидерах остаются политика и здоровье. И то, и другое мы готовы обсуждать часами.

Отношение к здоровью сильно отличается у представителей разных поколений россиян. Самые молодые, те самые зумеры, обожают ходить к врачам. Малейший чих — и они уже сидят в очереди в поликлинику и берут больничный. Берегут себя. Именно в этом, да еще, пожалуй, в приеме витаминов, и заключается их забота о здоровье. При этом спортом 20-летние особо не занимаются. Для посещения спортзалов нужны, во-первых, деньги, во-вторых, самодисциплина. Не мне вам рассказывать, что и с тем, и с другим у зумеров не очень, а свободные средства они лучше потратят на впечатления — поездки, встречи с друзьями или вкусную еду.

Парадокс, но любовь к бесплатной медицине — то общее, что объединяет молодежь и пенсионеров. Последние ходят по врачам в силу объективных причин — физиологических, а также психологических: очередь в поликлинике — это возможность «выйти в люди», пообщаться с другими. К тому же это занимает кучу свободного времени, особенно у жителей регионов, где, как известно, сама запись к врачу, особенно к специалисту, — это целый квест. Да, внешне у нас все замечательно: есть ОМС, но на практике для того, чтобы попасть ко всем специалистам, надо пройти все круги ада. Люди ждут месяцами, чтобы сделать бесплатные УЗИ, КТ, МРТ и разные «скопии». Сколько жизней уносит ежегодно это ожидание, никто никогда не считал. Основной массе работающих остается надеяться на ДМС (есть только у отдельных счастливчиков) или господа бога. Даже если в целом у вас ничего не болит, то ежегодное посещение только одного стоматолога может неожиданно вылиться в довольно круглую неприятную сумму. Если вы женщина, то извольте подготовить тысяч 15–20 за ежегодный чекап — УЗИ, прием, мазки. Комплект анализов крови на базовые показатели — тысяч девять не хотите ли потратить? Хорошо, если врач окажется добросовестным и не погонит вас еще по нескольким недешевым исследованиям. И если раньше работающий человек с приличной зарплатой мог себе относительно безболезненно для семейного бюджета позволить подобные профилактические походы, то теперь, когда расценки на медицинские услуги опережают уровень инфляции раза в два минимум, а зарплата какой была, такой осталась, людям уже не до жиру.

Так и формируется общенациональная стратегия отношения к здоровью: сначала терпим до последнего, потом в лучшем случае идем в полуобмороке своими ногами, в худшем — уезжаем в карете скорой помощи в неизвестность.

В такой ситуации самое правильное — это профилактика. Вспоминаем всем хорошо известные принципы ЗОЖ — регулярные физические нагрузки, хороший сон, сбалансированное питание и минимизация стресса. Звучит насколько прекрасно, настолько и невыполнимо, особенно последний пункт про стресс. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих»: это крылатое выражение Ильфа и Петрова раньше казалось смешным абсурдом, а сейчас — полезной и взвешенной рекомендацией. Профилактика — это наше все.

Для того чтобы начать новую жизнь, мы обычно выбираем даты — Новый год, день рождения или хотя бы ближайший понедельник. Но эта колонка — чем не повод? И не надо резких движений. Можно сделать что-то одно — бросить курить, начать ходить по 10 тысяч шагов, отказаться от фастфуда, высыпаться. Или хотя бы «начать лежать в этом направлении» — это уже будет маленький первый шаг к здоровью.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.