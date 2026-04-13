Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
В России увеличили норматив трат на льготные лекарства

В России увеличили увеличили норматив трат на лекарства для льготников. Он вырос до 1400,7 рубля в месяц на одного человека, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства РФ.

Этот норматив ранее составлял 1326,4 рубля. Согласно документу, новый норматив будет применяться задним числом с 1 февраля 2026 года.

Речь идет о государственной социальной помощи по обеспечению льготных категорий россиян медицинскими изделиями и лекарствами по рецептам врача, а также лечебным питанием для детей-инвалидов. В материалах к постановлению говорится, что рост норматива затрат позволит пересчитать объем финансирования, выделяемого из федерального бюджета регионам на соответствующие цели.

«Таким образом субъекты РФ смогут дополнительно закупить лекарственные препараты в 2026 году для граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами <…>, медицинскими изделиями <…>, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов», — сказано в документе.

До этого в Росздравнадзоре заявили, что бюджетные средства на обеспечение льготников лекарствами были доведены из федерального бюджета субъектам РФ в полном объеме.

Ранее в Госдуме россиянам объяснили, как получить льготные лекарства.

 
Нарушения пасхального перемирия, США грозят блокадой Ормуза, а «лады» массово отзовут. Главное за 12 апреля
