Прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 Airlines за овербукинг

Прокуратура выявила нарушения прав пассажиров авиакомпании S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь»). Об этом сообщает Telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Выявлено, что в июле, октябре и ноябре прошлого года 13 пассажирам, которые следовали из Новосибирска в Екатеринбург, Тюмень, Улан-Удэ и Красноярск неправомерно в одностороннем порядке отказали в перелете. Причиной такого отказа стало превышение количества зарегистрированных на рейс пассажиров над количеством доступных мест на борту самолета. В связи с этим Новосибирский транспортный прокурор привлек авиакомпанию к административной ответственности за оказание услуг с повторным нарушением установленных законодательством требований. В общей сложности S7 Airlines была оштрафована на 45 тысяч рублей.

25 декабря сообщалось, что S7 Airlines оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ в перевозке пассажиров. В транспортной прокуратуре выяснили, что летом 2025 года при организации стыковочных рейсов в Хабаровск, Сочи и Санкт-Петербург 16 человек не смогли вылететь, так как число зарегистрированных пассажиров оказалось больше количества мест на борту лайнеров.

Ранее супруги отсудили у российской авиакомпании деньги за то, что их рассадили.

 
