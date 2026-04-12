Для богатых должны быть отдельные магазины

В Госдуме обеспокоены появлением в магазинах свежих ягод стоимостью в 1500 рублей за лоток. И я депутатов понимаю! При такой цене в лоточке ягод от силы 200 граммов. Даже депутат Государственной думы, если он не ворует и за деньги не убивает своих избирателей по ночам, вряд ли сможет покупать на семью хотя бы с двумя детьми этих ягод без горького сожаления. Что уж говорить о семьях со скромным и даже средним достатком.

Скажите, сколько в России человек могут свободно покупать ягоды по 7500 за кило? Или — по десять тысяч? Цены на голубику, ежевику сейчас такие. Я думаю, в нашей стране не больше 10 000 человек, которым благосостояние позволяет есть эти ягоды в режиме свободной покупки в магазине у дома. Большинство из них живут в Москве. Около четверти — в Петербурге. Остальные разбросаны по городам-миллионникам и северам. Однако у меня вопрос: для кого выставлены в обычных супермаркетах и локальных магазинчиках эти ягоды?

В нашем спальном районе Петербурга, в панельном советском квартале, в крошечном подвальном магазине продают черешню по 590 рублей за 100 г. Цена указана именно на граммы. Я попала с этой черешней в неловкую историю: дочь стала у меня ее просить. Купи и купи. Я, расплачиваясь за масло, отправила ее посмотреть цену. Цену дочь не нашла, пришлось спрашивать. А потом долго дочке объяснять, что черешню за 5900 я покупать не буду, прежде всего из принципа. Дочка, вообще-то умненькая и в житейских вопросам мудрая, тут вдруг начала выступать, прямо в магазине. Случилась ссора, за которой последовало молчание до самого сна. Не было бы в нашем магазине такой черешни, мы бы с дочкой провели вечер дружно за книжкой или хорошим фильмом.

К ягодам за 5–10 тысяч, продающимся в открытом доступе в самом обычном магазине, несколько вопросов. Первый, но не главный, — это, конечно, ценообразование. Для нас, людей с 70 годами жизни без спекуляции, появление подобных цен возмутительно. Были бы это еще трюфели или сыры с плесенью. У нас, кстати, сыры как раз стали доступные. И с плесенью, и мягкие, и козьи. Манго и ананасы доступны. Уже личи дешевле голубики в сезон. Джекфрут дешевле черники в июле.

Я не левак, не коммунист и не социалист. Политические мои воззрения туманны, а экономические сводятся к осуждению буйного капитализма. Я ​​— антикапиталист. Когда меня просят пояснить сие утверждение, привожу один и тот же пример.

Аэропорт, мало торговых площадей. Можно поставить один буфет с кофе и одну тележку с мороженым. Продать за день на этом пятачке можно 500 чашек кофе и тысячу порций мороженого. Жара, лето, все летят в отпуска. При социализме кофе выпьют и мороженое съедят первые полторы тысячи самых расторопных, а при капитализме ​​— самых богатых. И это будет уже не полторы тысячи: выпить весь кофе и съесть все мороженое, если задрать на них цены, смогут триста наиболее обеспеченных пассажиров.

Усложним иллюстрацию. ВДНХ. Лето, жара, всего несколько ларьков с водой у входа в парк и на аллеях. Много не поставишь ​​— они закроют собою павильоны и красивые клумбы. Поставили мало. Цены видели на воду на ВДНХ? Пить будут не самые удачливые, а самые состоятельные. При Сталине тоже было мало ларьков. Стояла очередь. Кто отстоял, тот попил. Сейчас очередей нет, бедные и середнячки попросту не пьют на ВДНХ воду и не едят мороженое.

Вернемся к ягодам. Есть граница, за которой цены становятся аморальными? В деревне в сезон частные сборщики продают чернику за 500 рублей килограмм, клюкву ​​— за 400. Промышленно сдают ее в Карелии, в Ленобласти по 150-200 рублей максимум, это в районах, близких к крупным городам. В глуши оптовики скупали ягоды в прошлом году и по сто рублей, и по восемьдесят за кило. Голубику ​​— за 300. А в Петербурге в магазинах черника стоила от 2000 за килограмм, голубика ​​— в два раза дороже. Совесть есть? Почему нельзя ограничить цены?

Продуктов с аморальными ценами становится больше. Заметили, что уже и на федеральных телеканалах появилась реклама томатов черри как люксового товара? Упаковки в золотых тонах, актрисы в рекламе ​​— в вечерних дорогих платьях, поедают помидорки, будто они из золота. Даже марки торговые ​​— с намеками на люкс в названии. Показывают в прайм-тайм. И в сети уже есть такая реклама. Помидоры черри стали продавать по 250 рублей веточку, то есть от тысячи до двух за килограмм. А почему?

Я огородник, агротехника выращивания черри проще. У меня, например, на новом участке нет парника, я на улице сажаю черри. Обычные помидоры в нашем северном климате на улице почти не успевают вызреть, их берет гниль, а урожай черри всегда хороший. Есть сорт «Золотая капля». Я одну упаковку таких семян просыпала у забора, так выросли! И несколько растений дали сладкие плоды. При том, что по ним бегал туда-сюда алабай!

Гнили почти не подвержены, фитофтора их не берет. В магазинах «Золотая капля» от 1200 за килограмм. Почему они столько стоят, если даже журналистка может их вырастить под Петербургом без парника и в свободное время? Что за чепуха?

Противники госрегулирования спекуляции кричат, что при ограничении цен товаров будет меньше.

Не думаю. Будет меньше спекулянтов. Будет выше спрос. Купленную у сборщиков по 200 рублей чернику в магазине продадут по 500, ее купит больше людей. Накрутки сужают рынок до самых богатых, соответственно, даже перекупщиков меньше нужно. Нужно меньше ягод, меньше сборщиков и...

И, друзья, потребуется меньше магазинов! В России впервые за четверть века сокращается число магазинов. Страдают первыми точки формата «у дома». А в оставшихся магазинах часто сокращают площади, это я уже заметила лично. Особенно на селе. И дело не в доставке и маркетплейсах. Просто политика отпущенных в свободный полет цен приводит к тому, что доля выручки, которую делают точкам богатые, растет за счет узкого ассортимента. Но для таких покупателей держать магазин невыгодно.

Логика некоторых продавцов понятна: чтобы заработать условные 100 тысяч выручки на ягодах за 10 000 рублей кило, нужно продать их всего десять килограммов. Сто покупателей возьмут по сто граммов. Они в 30 раз меньше натопчут грязи, в 30 раз меньше нужно за ними прибирать, 10 кг ягод требуют меньше торговой площади, чем 300 кило по нормальным ценам. Меньше работы. Только в итоге и магазины не нужны в таком числе.

А главное, что подобная практика продажи недоступной 99% населения еды в общедоступных магазинах ​​— взрывоопасна. Точнее, социального взрыва голубика за 10 тысяч в пересчете на килограммы, конечно, не вызовет, но поспособствуют накоплению в обществе фрустрации. Сколько матерей пройдут мимо ягод с детьми и получат дома истерику?

Должны быть меры контроля, чтобы рынок не становился аморальным. Бутылочка 300 мл воды на солнцепеке ценою в 250 рублей ​​— это аморально. И ягоды за десять тысяч ​​— тоже.

Такого не должно быть в принципе в интересах сохранения социальной стабильности. Для богатых должны быть отдельные магазины. Как в СССР, ага. Смеялись над «Березками». Но у нас есть свои «Березки», сети ультрадорогих продуктовых. Там и черную икру банками продают, и осетрину рыбинами. Ягоды и черри люкс тоже туда лучше. Зачем злить обычных людей, которые волокут ноги со второй работы и видят недоступную им еду? В магазинах для бедных и для среднего класса не должно быть недоступной еды. Расчет, что любой человек имеет право раз в год «побаловать» себя дорогими ягодами, ошибочен. Раз в год он может сходить в магазин для богатых. Все остальное время видеть недоступную еду он не должен.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.