«Реальной угрозы уже нет»: Трамп высказался о тратах НАТО на защиту от России

Президент США Дональд Трамп во время общения со СМИ на военной базе Эндрюс под Вашингтоном заявил, что «очень разочарован» в НАТО.

Политик подчеркнул, что США заплатили альянсу триллионы долларов, но членов блока не было рядом, когда это было нужно американской стороне. А сейчас реальной угрозы уже нет.

«Мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помогать им (членам альянса. — «Газета.Ru»). По сути, чтобы защищаться от России... И я давно считал, что это немного нелепо», — заявил лидер.

Глава государства добавил, что такой подход НАТО подвергнется «очень серьезному пересмотру».

На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия не ждет краха НАТО на фоне недовольства США своими союзниками по альянсу. Представитель Кремля отметил, что так или иначе, европейская составляющая будет расти.

