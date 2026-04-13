Дочь Лолиты с синдромом Аспергера отказалась от помощи матери

Особенная дочь певицы Лолиты Милявской Ева, которая живет отдельно, отказалась принимать помощь матери. Об этом сообщила певица в беседе с kp.ru.

«Она чувствует себя прекрасно. Делится тем, чем считает нужным. За помощью не обращается. Говорит: «Мам, я же не попрошайка». Я ей отвечаю: «Лучше бы ты была попрошайкой», — рассказала артистка.

По словам Лолиты, ей хочется, чтобы наследница «жила свою жизнь в кайф». При этом звезде совершенно не важно, будет она работать или нет. Главное — чтобы ей было хорошо.

Как отметила певица, дочь в настоящее время не стремится к публичности.

«Она занимается, учит английский, переводит фильмы для себя. Я не хочу ее никуда толкать. Если появится желание, тогда да. А сейчас ей это просто не нужно», — подчеркнула Лолита.

В 2022 году певица рассказала, что родила раньше срока. По словам исполнительницы, из-за этого у ребенка развилось заболевание — синдром Аспергера. При этом нарушении психического развития проявляются определенные трудности в социальном взаимодействии, выраженная неуклюжесть, а также ограниченный, повторяющийся круг интересов и занятий. Однако это не помешало девушке получить высшее образование. Лолита рассказывала, что Ева окончила филологический факультет Варшавского университета и показала «блестящие результаты».

Ранее Лолита поблагодарила мать в день ее 83-летия.

 
Нарушения пасхального перемирия, США грозят блокадой Ормуза, а «лады» массово отзовут. Главное за 12 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!