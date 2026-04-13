Россияне отказываются от каршеринга из-за проблем с интернетом

Более четверти (28%) опрошенных россиян за последний год полностью отказались от каршеринга и кикшеринга из-за нестабильной работы мобильного интернета, приложений и геолокации. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 46% респондентов сообщили, что продолжают пользоваться такими сервисами, но только в периоды, когда интернет и навигация работают без перебоев. При этом 26% опрошенных заявили, что смогли адаптироваться к ограничениям связи и продолжают пользоваться каршерингом и арендой самокатов почти без изменений.

Часть опрошенных не отказалась от таких сервисов, поскольку некоторые функции доступны даже при слабом сигнале или его отсутствии. Так, у операторов каршеринга поездку в ряде случаев можно начать и завершить через Bluetooth или звонок оператору. Аренда самоката также может быть доступна без мобильного интернета — через СМС.

Сбои связи повлияли и на частоту использования сервисов. Среди тех, кто не отказался от каршеринга и кикшеринга, 39% стали пользоваться ими реже. Еще 34% не изменили свои привычки, а 27% заявили, что, наоборот, начали выбирать такие сервисы чаще — например, как альтернативу такси в периоды нестабильной работы других приложений.

Также участники опроса рассказали, сколько тратят на такие поездки в месяц. Среди пользователей каршеринга 31% укладываются в сумму до 4 тыс. рублей, 44% тратят от 4 тыс. до 8 тыс. рублей, а еще 25% — более 7 тыс. рублей. В сегменте кикшеринга расходы заметно ниже: 52% тратят до 1 тыс. рублей в месяц, 33% — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, и только 15% — более 3 тыс. рублей.

Опрос был проведен среди 3 тыс. россиян, у которых ранее был опыт использования каршеринга и кикшеринга.

Ранее сообщалось, что Москва частично осталась без мобильной связи и интернета.