Австралия отказалась от участия в блокаде Ормузского пролива

Sky News Australia: Австралия не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива
Reuters

Австралия не рассматривает возможность участия в военно-морской блокаде Ормузского пролива со стороны США. Об этом в беседе с телеканалом Sky News Australia заявил заместитель главы австралийского МИД Мэтт Тислтуэйт.

По словам дипломата, Канберра считает, что «лучший способ добиться прочного мира и в конечном итоге обеспечить снижение цен на бензин для австралийцев — это урегулирование путем переговоров».

12 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Глава государства поручил американскому флоту отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и заняться уничтожением мин в акватории.

Отдельно лидер США отметил, что свободный проход через пролив не удалось обеспечить из-за позиции Тегерана.

В тот же день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что военные корабли США практически уничтожили при попытке пройти Ормузский пролив.

 
