Зарубежные продажи IT-компаний из России впервые за три года показали рост

«Ъ»: экспорт российского ПО вырос на 10% после трех лет падения

Разработчики софта из России в 2025 году увеличили продажи за границей на 10% после двух лет спада, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ассоциации «Руссофт».

Она оценивает выручку отечественных компаний за рубежом в диапазоне $5,9–6,2 млрд. Их основными покупателями стали страны глобального Юга. При этом в 2023 году в этой сфере произошло падение на 30%, в 2022-м — на 21%, а в 2024 году был зафиксирован рост на 2%.

Согласно материалу, Центробанк тоже отметил рост экспорта «компьютерных услуг» на 14,8%, до $2,1 млрд. Этот показатель падал последние три года.

«Экспансия за рубеж стала для некоторых IT-компаний одним из способов компенсировать замедление внутреннего рынка — темпы роста российского IT снизились до 3% в 2025 году», — прокомментировал информацию «Руссофта» гендиректор IT-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.

В январе стало известно, что более 70% российских компаний продолжают использовать иностранное корпоративное программное обеспечение. Исследование аналитиков Naumen показало, что 32% респондентов не видят российской альтернативы, еще 16% считают подходящий отечественный софт слишком дорогим. Еще 12% участников опроса признались, что ждут возвращения иностранных компаний.

