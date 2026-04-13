В России создадут Национальный центр судостроения

Мишустин распорядился создать Национальный исследовательский центр судостроения
Правительство РФ утвердило решение о создании Национального исследовательского центра (НИЦ) судостроения им. академика Алексея Крылова. Соответствующее распоряжение премьера Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

В документе говорится, что в НИЦ будут заниматься фундаментальными и прикладными исследованиями по судостроению и разработке морской техники, а также выполнять опытно-конструкторские работы по этим направлениям. Центр объединит исследователей, конструкторов, технологов и других специалистов ведущих научных организаций. Они будут развивать прорывные технологии судостроения и морской техники.

До этого глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что ведомство занимается новой мерой поддержки строительства гражданских судов водного транспорта. Она должна помочь достичь конкурентоспособной для заказчиков экономической модели строительства и эксплуатации корабля.

Ранее россияне стали намного активнее искать работу в судостроении.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!