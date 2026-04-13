Орбан проиграл выборы в Венгрии. Кто встанет у руля и что это значит для России

В Венгрии завершились выборы в однопалатный парламент страны, которые также определяли, кто станет следующим премьер-министром. По результатам обработки более 90% голосов с большим перевесом победил лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. Его партия завоевала конституционное большинство в парламенте, что позволит ей принимать законы без поддержки других фракций. Действующий премьер Виктор Орбан, находившийся у власти 16 лет, признал результат «ясным и болезненным» для своей партии. Главное об этих выборах и что после них изменится для России — в материале «Газеты.Ru».

Поражение премьера

Правление партии «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подошло к концу после 16 лет. Парламентские выборы завершились разгромной победой оппозиции — из 199 мандатов 138 мест заполучила оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, который еще два года назад состоял в «Фидес».

К полуночи 13 апреля обработано более 95% бюллетеней: «Тиса» получает 138 мандатов, «Фидес» — 54, «Наша родина» — семь.

Выборы нового премьер-министра страны пройдут в течение ближайших 30 дней, заявил президент Венгрии Тамаш Шуйок.

В стране с населением почти 10 млн человек правящий альянс Виктора Орбана до голосования занимал 135 мест в парламенте. Это конституционное большинство, которое позволяет единолично менять конституцию, принимать основные законы и назначать высших должностных лиц, фактически исключая оппозицию из процесса принятия ключевых решений. Партия Мадьяра в новом парламенте займет еще больше мест.

В ходе голосования зафиксировали рекордную явку: за полчаса до закрытия участков она достигла 77,8% . Для сравнения, на выборах 2022 года итоговый показатель составил 69,5%. Социологи предсказывали рекордную явку избирателей, а венгерское телевидение показало длинные очереди у некоторых избирательных участков в Будапеште.

После сообщений о победе оппозиции недалеко от здания парламента Мадьяр обратился к своим сторонникам.

«Вместе мы свергли систему Орбана и вместе освободили Венгрию, мы вернули себе нашу страну», — сказал он со сцены, стоя перед многотысячной толпой.

«В истории демократической Венгрии такое количество людей никогда прежде не голосовало, и ни одна партия никогда не получала столь сильного мандата, как «Тиса», — отметил он.

Виктор Орбан же признал неудачный и «болезненный» для своей партии исход парламентских выборов. Премьер заявил, что картина уже ясна, несмотря на то, что подсчет голосов еще не завершен.

Перед выборами Орбана активно поддерживал президент США Дональд Трамп и приезжавший в Венгрию Джей Ди Вэнс. «Фидес» во многом строила предвыборную кампанию на оппонировании Украине. Орбан призывал голосовать за свою партию, чтобы «не дать втянуть Венгрию в войну» — политик утверждал, что Мадьяр выступает как агент Киева и собирается поддерживать Владимира Зеленского.

Оппозиция же обвиняла Орбана в работе на Москву, утверждая, что в предвыборной кампании его партии помогают российские политтехнологи и СМИ.

Что известно о Викторе Орбане Действующему премьеру Венгрии 62 года. Он начал карьеру в конце 1980-х как один из основателей партии «Фидес», а широкую известность получил после выступления в 1989 году, когда потребовал свободных выборов и вывода советских войск. Уже в 35 лет он впервые стал премьер-министром, а с 2010 года фактически беспрерывно остается у власти. За это время Орбан выстроил собственную политическую линию, часто идущую вразрез с курсом Евросоюза. Будапешт регулярно вступал в споры с Брюсселем — от миграционной политики до вопросов прав человека. Венгрия выступала против распределения беженцев по квотам ЕС и ужесточила внутренние правила, вплоть до уголовной ответственности за помощь нелегальным мигрантам. В Венгрии приняли закон, ограничивающий распространение информации о смене пола и однополых отношениях среди несовершеннолетних («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), а также ужесточили правила усыновления. Эти решения вызвали резкую критику со стороны Еврокомиссии и стали поводом для судебных разбирательств и штрафов. Во внешней политике Орбан поддержал санкции против России после 2014 года, однако неоднократно ставил под сомнение их эффективность, заявляя, что ограничения вредят Европе не меньше, чем Москве. После начала спецоперации он осудил происходящее, но выступил против расширения санкций и эмбарго на российские энергоресурсы, назвав такие меры угрозой для венгерской экономики. Венгрия отказалась поставлять оружие Киеву и долгое время блокировала отдельные решения ЕС по финансовой поддержке Украины. При этом Орбан параллельно поддерживал контакты с Москвой и даже предлагал Будапешт в качестве площадки для переговоров.

После объявления предварительных итогов выборов Петер Мадьяр сообщил, что уже получает поздравления от зарубежных лидеров. С ним уже связались канцлер Германии Фридрих Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Поздравил Мадьяра и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я только что разговаривал с Петером Мадьяром, чтобы поздравить его с победой в Венгрии. Франция приветствует победу демократии, приверженность венгерского народа ценностям Европейского союза и приверженность Венгрии Европе», — написал Макрон в X.

С поздравлениями выступили британский премьер Кир Стармер, украинский президент Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры стран Северной Европы и многие другие европейские политики.

Кто такой Петер Мадьяр

Петер Мадьяр — новый лидер венгерской оппозиции и главный соперник Виктора Орбана. У него юридическое образование, он долгое время был частью системы власти: после учебы в Будапеште и стажировки в Берлине работал в госструктурах, занимался европейским правом и взаимодействием с институтами ЕС. Мадьяр даже состоял в партии «Фидес» и сотрудничал с правительством Орбана, прежде чем перейти в оппозицию.

Перелом произошел в 2024 году на фоне политического скандала вокруг президентского помилования. После него Мадьяр публично обвинил власти в коррупции и злоупотреблениях, резко разорвал связи с «Фидес» и начал собственную политическую кампанию. Его выступления быстро набрали популярность, а партия «Тиса», к которой он присоединился, за короткое время превратилась в главную оппозиционную силу.

Мадьяр строит свою политику на сближении с Евросоюзом и реформировании Венгрии. Он выступает за усиление независимости судов и развитие здравоохранения и образования.

Что касается отношения к России и Украине, Мадьяр выступает за разблокировку европейских €90 млрд на оружие для Киева, а также обещает отказаться от закупки российских углеводородов , чтобы положить конец ее зависимости от энергоносителей из РФ к 2035 году.

При этом политик не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС и предлагает вынести этот вопрос на референдум, выступает против отправки венгерских военных в зону конфликта и стремится к «прагматичным отношениям» с Москвой.

Что это значит для России

Смена власти в Венгрии вряд ли станет переломным моментом для Москвы. Об этом «Газете.Ru» заявил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов. По его словам, победа Петера Мадьяра не приведет к резкому развороту, поскольку Брюссель со временем все равно найдет способ обойти венгерское вето по вопросам помощи Украине.

«Никаких революций не будет для нас. Собственно, Орбан не то чтобы прямо наш какой-то союзник, играющий принципиально важную роль [для России]. Это человек, по своим причинам занявший резко антиукраинскую и, соответственно, антибрюссельскую позицию.

Его упрямство по ряду вопросов, прежде всего по части выделения денег Украине, осложняет жизнь истеблишменту европейскому», — отметил политолог.

Он добавил, что даже в случае сохранения Орбана у власти Евросоюз, скорее всего, все равно сможет провести нужные решения по финансированию Киева. Более того, по его мнению, нельзя исключать, что сам венгерский премьер в какой-то момент предпочтет компромисс с Брюсселем.