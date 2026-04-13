ВС США заявили об ударах по судам наркоторговцев

США ликвидировали пятерых предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане
Американские военные нанесли удары по двум судам в восточной части Тихого океана, которые якобы были связаны с контрабандой наркотиков. Об этом сообщило Южное командование США (SOUTHCOM) в соцсети X.

«Разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались незаконным оборотом наркотиков», — говорится в публикации.

Как уточнили в SOUTHCOM, в результате первого удара были ликвидированы двое мужчин, в ходе второго — еще трое.

При этом один человек выжил. После операции Южное командование уведомило Береговую охрану США о необходимости задействовать систему поиска и спасения для выжившего.

20 марта в SOUTHCOM также сообщили об ударе по судну предполагаемых наркотеррористов. По данным военных, трое преступников выжили после удара.

В феврале американские военные атаковали лодки обвиняемых в наркоторговле, в результате чего не выжили 11 предполагаемых контрабандистов в водах Тихого океана и Карибского моря.

Ранее в США пообещали продолжить борьбу с поставками наркотиков на территорию страны.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!