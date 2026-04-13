Россиянам напомнили о новых правилах назначения единого пособия для многодетных

В мае вступит в силу важное изменение в правилах назначения единого пособия для многодетных семей. Речь идет о смягчении одного из ключевых критериев — уровня дохода. О сути изменений и об их влиянии на семьи «Газете.Ru» рассказала Татьяна Волкова, финансовый эксперт.

«До этого момента система была достаточно жесткой: если среднедушевой доход семьи превышал прожиточный минимум хотя бы на минимальную величину, семья полностью теряла право на пособие. Теперь вводится более гибкий подход. Если доход многодетной семьи превышает прожиточный минимум, но не более чем на 10%, право на выплату сохраняется. При этом она будет назначаться в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка и продлеваться еще на 12 месяцев. Важно, что изменения распространяются задним числом с 1 января 2026 года, а ранее принятые отказы будут пересмотрены автоматически, без подачи заявлений», — объяснила она.

С финансовой точки зрения это решение закрывает одну из системных проблем. Ранее даже незначительный рост дохода мог привести к полной потере выплаты и семья фактически оказывалась в более уязвимом положении. Теперь появляется переходная зона, которая делает систему более справедливой и предсказуемой. По сути, речь идет о переходе от жесткой модели к более гибкой, где учитывается реальная финансовая ситуация семьи и поддержка не обрывается резко.

«Для самих семей это означает сразу несколько изменений. Расширяется круг получателей — дополнительную поддержку смогут получить десятки тысяч многодетных семей. Снижается риск финансовых «провалов», когда формальный рост дохода не приводит к реальному улучшению уровня жизни. И самое важное — появляется возможность более осознанно планировать бюджет, не опасаясь потерять выплату из-за незначительных изменений в доходах», — подчеркнула Волкова.

По мнению эксперта, это пример более зрелого подхода к социальной политике. При этом важно сохранять трезвое понимание: даже в обновленной модели речь идет о частичной поддержке, а не о полном замещении дохода. Выплата в размере 50% прожиточного минимума — это инструмент сглаживания переходного периода, но не долгосрочная финансовая опора.

«Поэтому ключевая задача для семьи остается прежней — выстраивать собственную финансовую устойчивость. Государственная поддержка в данном случае работает как дополнительный ресурс, который помогает пройти сложный этап, но не заменяет системную работу с доходами и расходами», — резюмировала она.

