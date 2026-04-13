Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Культура

Фронтмена Massive Attack арестовали в центре Лондона

Фронтмен группы Massive Attack Роберт Дель Ная задержан на акции в центре Лондона
Stefan M. Prager/Redferns

Фронтмен британской электронной группы Massive Attack Роберт Дель Ная оказался в числе сотен тех, кого полиция арестовала в центре Лондона 11 апреля после массовой акции против запрета деятельности пропалестинской организации Palestine Action. Об этом пишет The Guardian.

Издание уточняет, что музыкант держал плакат с надписью в поддержку Палестины. На видео с Трафальгарской площади Дель Наю арестовывают под одобрительные возгласы и аплодисменты других протестующих. При этом один из мужчин спрашивает у фронтмена, почему его задерживают.

«Меня арестовывают незаконно», — отвечает исполнитель.

В начале апреля на востоке Британии на акции протеста против войны в Иране у базы британских ВВС Лейкенхит, которую используют США, арестовали семь человек. Они присоединились к лагерю мира у главных ворот авиабазы. Активисты надели табарды (короткие накидки с короткими рукавами или без рукавов, открытые с боков) и выкрикивали, что поддерживают действия Палестины.

Полиция посчитала их сторонниками запрещенной в Соединенном Королевстве организации Palestine Action. В феврале Верховный суд счел незаконным решение правительства запретить это движение. Однако в ожидании апелляции МВД организация пока все еще незаконна.

Ранее прикованные цепями к рельсам люди парализовали ж/д движение в Нидерландах.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!