Фронтмена Massive Attack арестовали в центре Лондона

Фронтмен британской электронной группы Massive Attack Роберт Дель Ная оказался в числе сотен тех, кого полиция арестовала в центре Лондона 11 апреля после массовой акции против запрета деятельности пропалестинской организации Palestine Action. Об этом пишет The Guardian.

Издание уточняет, что музыкант держал плакат с надписью в поддержку Палестины. На видео с Трафальгарской площади Дель Наю арестовывают под одобрительные возгласы и аплодисменты других протестующих. При этом один из мужчин спрашивает у фронтмена, почему его задерживают.

«Меня арестовывают незаконно», — отвечает исполнитель.

В начале апреля на востоке Британии на акции протеста против войны в Иране у базы британских ВВС Лейкенхит, которую используют США, арестовали семь человек. Они присоединились к лагерю мира у главных ворот авиабазы. Активисты надели табарды (короткие накидки с короткими рукавами или без рукавов, открытые с боков) и выкрикивали, что поддерживают действия Палестины.

Полиция посчитала их сторонниками запрещенной в Соединенном Королевстве организации Palestine Action. В феврале Верховный суд счел незаконным решение правительства запретить это движение. Однако в ожидании апелляции МВД организация пока все еще незаконна.

Ранее прикованные цепями к рельсам люди парализовали ж/д движение в Нидерландах.