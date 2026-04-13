В России ожидают роста интереса к eSIM для доступа к зарубежным сервисам

В России в ближайшее время, скорее всего, продолжит расти интерес к eSIM, которые используют для доступа к зарубежным сервисам. Однако этот тренд могут быстро остановить возможные ограничения со стороны регулятора, заявил «Газете.Ru» генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Рынок eSIM сейчас активно развивается, но в основном такие решения востребованы у пользователей, которые выезжают за границу. Если говорить о применении eSIM внутри России, то здесь есть ряд ограничений. Пользоваться такой технологией могут не все владельцы телефонов, а только те, чьи устройства поддерживают eSIM. Из-за этого потенциальная аудитория подобных решений изначально заметно меньше общего числа абонентов сотовой связи в стране. Кроме того, российские операторы связи при необходимости могут вводить ограничения для таких eSIM, в том числе по набору доступных действий или объему трафика. Это способно сделать использование сервиса менее удобным для части пользователей», — отметил Кусков.

По его словам, при этом на первом этапе eSIM все равно могут стать рабочим вариантом для тех, кто хочет сохранить доступ к привычным цифровым сервисам. Кусков уверен, что рост спроса на такие решения связан не столько с тревожностью пользователей, сколько с более практическими причинами.

Говоря об удобстве и стабильности такого способа подключения, эксперт отметил, что на данный момент eSIM выглядят достаточно удобным и стабильным инструментом. Однако, как ситуация будет развиваться дальше, пока неясно, подчеркнул эксперт. Он добавил, что при наличии качественного платного VPN такой вариант сейчас может быть предпочтительнее.

Отдельно эксперт указал на риски покупки eSIM через Telegram-боты. По его словам, такие сервисы могут маскироваться под надежных продавцов и получать информацию о пользователе в момент авторизации SIM-карты и его идентификации. В то же время на рынке есть и качественные игроки, у которых можно приобретать eSIM без серьезных опасений, заключил Кусков.

