В Бурятии мужчина подорвался, распиливая снаряд

Мужчина подорвался в поселке Гусиное Озеро Бурятии. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По предварительным данным, боеприпас детонировал, когда его пытались разрезать. 35-летний местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Накануне в подмосковном городе Орехово-Зуево мальчик получил тяжелую травму руки при взрыве неизвестного предмета, который он поднял на улице возле школы.

29 марта в Курской области при детонации взрывного устройства пострадали два местных жителя. По словам губернатора Александра Хинштейна, инцидент произошел в селе Волоконск Большесолдатского района, где двое мужчин открыли найденную коробку, внутри которой оказалось взрывное устройство.

В результате 51-летний получил несовместимые с жизнью травмы, а 63-летний получил акубаротравму и осколочное ранение левой руки. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу.

Ранее в Ставрополе в руках у мальчика взорвалась игрушечная граната.