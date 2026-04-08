Скоро мы все будем под колпаком у налоговой

Задачка на логику. Пятеро друзей встретились в ресторане. Взяли пару бутылок вина, сырную тарелку, мясной сет, еще какие-то наборы. Счет общий. Кто его закроет? Тот, у кого кешбэк выгоднее, а остальные ему на карту перекинут? Ответ неправильный. Потому что непонятно теперь, как посмотрит на это налоговая служба. Правительство собирается ужесточить контроль за переводами физлиц. Чем нам это грозит?

Пока вопрос на стадии рассмотрения законопроекта. Но поскольку говорили о необходимости изменений в Налоговый кодекс для борьбы со скрытыми доходами и прочим незаконным предпринимательством давно, скорее всего, гайки-таки закрутят. Тем более, что уже и ущерб прикинули. То пишут, что народ массово квартиры сдает, не делясь прибылью с государством: дескать, 90-95% рынка аренды все еще остается в тени. То рассказывают, что объем операций в системе СБП странно вырос в 2025 году в 1,5 раза. То объясняют, что самозанятые у нас какие-то подозрительные: 30% из года в год показывают нулевый доход — может, они просто чеки пробивать забывают.

Уже и планы объявлены. По оценке ФНС России, ужесточение контроля за движением денег граждан может принести государству около 50 млрд рублей в год. А в казне деньги совсем не лишние — собирают уже буквально с миру по нитке.

И есть успешный опыт. В 2025 году доначислили подоходный налог 64 тысячам москвичей, которые неизвестно, как и чем зарабатывали, но деньги на карты откуда-то регулярно получали. Государство вытрясло с них больше 9 млрд рублей. Да, понимаю, история воодушевляющая. Дескать, если только столица столько принесла, сколько ж со всей страны собрать можно — сейчас как научим всех родину любить и не утаивать от нее доходы!

И вроде бы финансовый контроль действительно нужен. И не только в плане безопасности (на этот случай придумали закон о дропперстве) — действительно важно и безответственным разным товарищам напоминать, что они живут в обществе и это кое к чему их обязывает. Но все же актуален вопрос: не перегнут ли палку? Не начнут ли из пушки палить по воробьям? Не пострадает ли обыватель? Ведь в конце концов подозрительным могут признать любой перевод: между родственниками и друзьями, на школьные нужды, на подарки.

Нужны четкие критерии. А их как будто и нет. Например, нельзя говорить о какой-то безопасной сумме, которая не привлечет внимание налоговой.

Заинтересовать ведомство может и несчастная тысяча: вдруг она не единственная. Объясняют, что одним из критериев подозрительности может стать как раз системность — периодичность одних и тех же поступлений. Ну так и что? Кто-то каждый месяц переводит часть зарплаты родителям-пенсионерам — одну и ту же сумму, в один и тот же день. Теперь нельзя? Отвечают, что с зарплаты как раз можно. Наличие постоянной и официальной работы вроде бы отводит от людей подозрения. А если человек — фрилансер? Он по умолчанию потенциальный преступник?

Я вот, проанализировав свои операции, поняла, что и сама активно перевожу деньги, и мне переводят. Чаще всего отправляю деньги родителям и детям. Да, родственников трогать не должны. Но я, честно, не понимаю, как это должно работать. А с блокировками таких переводов уже сталкивалась — приходилось отвечать на вопросы работников банка. Случается, что перевожу друзьям или они мне. Ситуации, в общем, ничем не примечательные. Собираемся в совместное путешествие: кто-то один оплачивает отель, второй переводит за себя деньги на карту первому. Планируем сходить в театр: кто-то покупает билеты за двоих-троих, остальные опять же кидают ему деньги на счет. Это не миллионы, но и не три копейки. Если человек ведет активную социальную жизнь, к нему, получается, могут возникнуть вопросы.

Еще я постоянно что-то перевожу председателям родительских комитетов. И очень радуюсь, что перевожу, а не принимаю — там вообще отдельная сложнейшая бухгалтерия. Знаю, что классные казначеи теперь в большой растерянности. В классе сына, например, от практики сбора денег на карту недавно как раз отказались. Потому что не хотят объясняться перед налоговиками. И стало ужас как неудобно. Теперь на каждую экскурсию, на каждое чаепитие, на подарки надо передавать наличные. И так, чтоб без сдачи.

Нас успокаивают, что есть специальные сервисы для коллективных сборов. Но вроде бы пользоваться ими — это право, а не обязанность. Нам растолковывают, что в случае индивидуальных переводов можно себя обезопасить, указывая их характер в назначении платежа. И в то же время предупреждают: крупные суммы в качестве подарка могут вызвать сомнения контролеров. Но какие суммы крупные? А черт его знает! Как ни крути, все сводится к тому, что нам, видимо, придется оправдываться. И, вполне возможно, уже после автоматического доначисления НДФЛ. Неприятно!

Впрочем, может быть, кого-то утешит то, что и настоящим нарушителям придется несладко, уж они теперь не отвертятся. Но мы ведь видим, что происходит. Многие уходят в нал. Бумажные деньги нынче часто просят в мелких магазинах, парикмахерских, кафе. Наличку берут мастера по ремонту, фотографы, владельцы сдаваемых квартир. И, честно, многие ли так уж негодуют от таких просьб? Напротив, иные вполне проникаются. Когда крутится как может не владелец заводов, газет, пароходов, а сосед Вася, чей мелкий бизнес под угрозой из-за повышения НДС, или знакомая мать-одиночка Маша, что печет торты, но не открывает самозанятость не из жадности, а чтобы не слететь с пособия, которое, в отличие от дохода с подработки, все же гарантировано и стабильно, то их вроде как жалко: не от хорошей жизни люди так кувыркаются.

Есть, конечно, совсем странные личности. Частники, не открывающие самозанятость из болезненной мнительности. Такие уже лет пять твердят, что стоит засветиться, как государство тут же поднимет ставку со смешных 4% до 30-40%. Но много ли таких? И не наказывают ли они сами себя? Ни рекламироваться они нормально не могут, ни расшириться, ни спать спокойно. Есть дельцы, которые не светят бизнес, потому что он в принципе вне закона — так с ними не налоговая должна разбираться, а полиция.

Посмотрим, конечно, как все будет работать на практике. Может, и правда, зря нервничаем. А может, то хорошее, к чему мы так быстро привыкли — удобство переводов и финансовая мобильность — вновь уходит из нашей жизни, и нам придется вернуться в прошлое. Не хотелось бы.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.