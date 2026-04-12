«Любой иранец будет взорван!» Трамп приказал блокировать Ормузский пролив

США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном, заявил президент Дональд Трамп. Он также пообещал перехватывать суда и пресекать любые выплаты Тегерану в международных водах. По его словам, американский флот уже приведен в боевую готовность. Что вновь не устроило Трампа и как на его угрозы реагируют в Тегеране — в материале «Газеты.Ru».

США начнут блокировать суда в Ормузском проливе после провала договоренностей с Ираном по ключевому вопросу, написал Дональд Трамп в Truth Social, комментируя итоги переговоров в Исламабаде. По его словам, встреча прошла «хорошо» и стороны смогли согласовать большинство пунктов, однако договориться по ядерной программе не удалось.

«Есть только одна вещь, которая имеет значение — Иран не готов отказаться от своих ядерных амбиций!» — подчеркнул он.

Трамп заявил, что с этого момента американские ВМС «начнут процесс блокады любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его». Он также добавил, что поручил флоту отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и заняться уничтожением мин в акватории.

Отдельно президент США отметил, что свободный проход через пролив не удалось обеспечить из-за позиции Тегерана. По его словам, иранская сторона ссылалась на угрозу мин, что он назвал «мировым вымогательством».

По его словам, блокада не будет мгновенной, но начнет давать результат в ближайшее время. Трамп объяснил, что блокада займет «некоторое время», однако действовать она будет «эффективно».

«Они хотят обладать ядерным оружием. Но у них его не будет. Я говорю об этом уже 30 лет. Я бы не допустил этого еще до того, как пришел в политику. И эта страна не получит ядерное оружие. Большинству стран вообще не следовало бы его иметь, но именно эта страна его точно не получит», — заявил президент США.

Допустил Трамп и дальнейшую эскалацию.

«Любой иранец, который откроет огонь по нам или по мирным судам, будет взорван к чертовой матери!» — написал он, добавив, что США не позволят Ирану получить ядерное оружие и готовы усилить давление.

По словам президента США, «блокада начнется скоро», и в нее будут вовлечены «другие страны». Как он сам объяснил в интервью Fox News, минные тральщики в регион отправят Великобритания и другие государства.

«Мы очень разочарованы в НАТО. Очень, очень разочарованы тем, что они не присоединились. Теперь они хотят приехать и помочь с проливом, очистить его. Это не займет много времени. Мы очистим пролив, и они смогут им пользоваться», — объяснил Трамп.

Представители Великобритании пока не подтверждали информацию.

Позиция Ирана

В Тегеране же дали понять, что уступать не намерены. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что теперь Вашингтону предстоит решить, способен ли он добиться доверия Ирана. По его словам, иранская делегация предложила «конструктивные и перспективные инициативы», однако американская сторона не смогла убедить переговорщиков, сообщило иранское агентство IRNA.

«Перед переговорами я подчеркивал, что мы обладаем доброй волей и необходимой решимостью, однако из-за опыта двух предыдущих войн мы не доверяем другой стороне», — написал Галибаф.

Параллельно жесткий сигнал прозвучал и от военных. В заявлении ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) говорится, что «любая попытка прохода военных судов через Ормузский пролив встретит жесткий и решительный отпор». Там также подчеркнули, что разрешение на проход через пролив может предоставляться «исключительно невоенным судам».

В МИД Ирана при этом заявляют, что переговоры не прекращаются, несмотря на разногласия. По словам официального представителя ведомства Исмаила Багаи, стороны смогли договориться по ряду направлений, однако по ключевым вопросам — включая Ормузский пролив и региональную повестку — остаются серьезные расхождения. Он отметил, что диалог проходил «не в атмосфере доверия, а в атмосфере подозрительности», но подчеркнул: дипломатия будет продолжена.

Что говорят в России

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским лидером Масудом Пезешкианом после переговоров США и Ирана.

Пезешкиан изложил свою оценку прошедшей 11 апреля в Исламабаде встречи. Путин заявил о готовности России содействовать поиску политико-дипломатического решения и выступить посредником для снижения напряженности в регионе. Также стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что действия Вашингтона в Иране демонстрируют кризис прежней модели влияния.

«Несмотря на собранную армаду и десятки военных баз, США утратили авторитет регионального гегемона и не сумели обеспечить безопасность союзных с ними арабских стран Персидского залива. <...> Разрушение Ирана — единственное, к чему может апеллировать Трамп, не есть победа. Напротив, безрезультатное разрушение обретает черты американского поражения», — отметил он.

Пушков добавил, что «падающий» гегемон начал войну «стремясь остановить свое падение» и доказать «свою глобальную силу».